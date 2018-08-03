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Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

03.08.2018 04:20 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bedelli askerlik düzenlemesine göre 1 Ocak 1994’ten önce doğanlar 15.000 Türk Lirası ödeyerek bedelli askerlik hakkından yararlanabilecek. Başvuruların 3 ay içinde yapılması gerekiyor.

Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Bedelli askerlik konusundaki düzenlemeleri de kapsayan Askerlik kanunu değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemelere göre 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar 15.000 Türk Lirası ödeyerek bedelli askerlik hakkından yararlanabilecek.

Bedelli askerlik kapsamında yapılacak askerlik süresi ise 21 gün olarak belirlenmiş durumda.

Yurt dışında ikameti olanlar ise 2.000 euro karşılığında bedelli askerlik imkanından yararlanabilecek. Yurt dışından bedelli askerliğe başvuranlardan 21 günlük temel eğitim şartı istenmiyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin üç ay içerisinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.

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