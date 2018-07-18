Bedelli askerlik hakkında merak edilenler

Uygulama hakkında öne çıkan soruların yanıtlarını derledik.Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Mehmet Muş, içinde bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu "torba kanun" teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Türkiye'de birçok seçim dönemi öncesi gündeme gelen ve en son 2014 yılında uygulanan bedelli askerlik için yapılan yeni düzenleme uyarınca 28 gün olarak öngörülen askerlik hizmeti son iki sefere göre farklılık gösteriyor.

2011 ve 2014 yıllarında yapılan uygulamalarda, hizmetten faydalanmak için yapılan ödemeler sonrasında herhangi bir şekilde askerlik hizmeti yapma şartı getirilmiyordu.

Diğer bir deyişle, 2011 yılındaki uygulamada 30 bin, 2014 yılındaki uygulamada ise 18 bin TL ücret ödeyenler aynı gün içinde askerlik şubesinden aldıkları belge ile askerlik yükümlülüklerini tamamlamış sayıldılar.

Bu yılki düzenleme uyarınca 31 Aralık 1993'ten önce doğanlar 15 bin TL karşılığında ve 28 günlük askerlik hizmeti ile uygulamadan yararlanabilecekler. Ayrıca bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları ücretsiz izinli sayılacak ve bu süre içinde iş sözleşmeleri feshedilemeyecek.