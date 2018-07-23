Dövizle askerlik hizmetinde ise bedel tüm yaş grupları için 2 bin euro olarak değiştirildi.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda askerlik yasasında yapılacak düzenlemelere dair kanun teklifiyle ilgili gerçekleştirilen görüşmelerde, daha önce 28 gün olarak belirlenen bedelli askerlik hizmeti 21 güne indirildi. Yapılan düzenlemeye göre 25 yaşın üzerinde olanlar 15 bin TL karşılığında 21 gün temel askerlik hizmetinde bulunarak askerlik görevini yapmış sayılacak.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yararlandığı ve "dövizle askerlik hizmetine tabi erler" (DAHTE) olarak bilinen uygulamada da değişiklik yapıldı. Buna göre yurt dışında yaşayanlar 2 bin euro karşılığında bu hizmetten yararlanabilecek. Daha önce dövizle askerlik hizmetinin bedelinin 38 yaşına kadar olanlar için bin euro, 38 yaşından büyük olanlar için 2 bin olduğunu hatırlatan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yapılan değişiklikle bu ücretin tüm yaş grupları için 2 bin euro olarak eşitlendiğini belirtti.