Bedelli askerlik maddeleri kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasa tasarısının bedelli askerlik ile ilgili maddeleri kabul edildi.
Düzenlemede yapılan son bir değişiklikle bedelli askerlikten yararlanacaklar için öngörülen 31 Aralık 1993 doğum tarihi, 1 Ocak 1994 olarak değiştirildi.
Bu tarih ve öncesinde doğanlar 15 bin Türk lirası ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimi almaları koşuluyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
Kamu ve özel sektör çalışanları temel askerlik eğitimi sürecince ücretsiz izinli sayılacak.
Bedelli askerlik ücreti yurt dışında yaşayanlar için ise 2 bin euro olacak. Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak, toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek. Yurt dışında yaşayıp bedelli askerliktenfaydalanmak isteyenler, bağlı bulundukları Türkiye konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurabilecek.
Yeni yasa 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor.
Sunulan ilk tasarıda askerlik süresi 28 gün olarak düzenlenmiş, ancak bedelli askerlik talep edenlerin şikayetleri üzerine bu süre 21 güne indirilmişti.
Bedelli askerlikten feydalanmak isteyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.
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