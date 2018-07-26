Bedelli askerlik: Yurt dışındaki Türk vatandaşları uzaktan eğitim alacak

Düzenleme kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşları askerlik hizmetini uzaktan eğitimle yapabilecek.Türkiye'de Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre bedelli askerlik yapacak kişilere yönelik şartlar da netleşmiş oldu.

Kanun uyarınca, bedelli askerliğin 21 gün yapılması kabul edilirken, bedelli askerlik için ödenmesi gereken ücret ise 15 bin Türk lirası olarak belirlendi. Yurt dışında yaşayan ve bedelli askerlik başvurusu yapacak Türk vatandaşları için ise bu ücretin 2 bin euro olması kararlaştırıldı.

Üç yıl yurt dışında yaşamış olma şartı aranan yurt dışındaki Türk vatandaşları gerekli ücreti ödedikten sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

İşten izinli sayılacaklar

Kabul edilen kanun teklifine göre, bedelli askerlik hakkında yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacaklar.

Askerlik Kanunu'na göre bedelli askerlikte yaş sınırı 1 Ocak 1994 tarihi de dahil olmak üzere bu tarihten önce doğanları kapsayacak. Yeni kanuna göre, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin bu hakkı kazanabilmesi için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine ya da yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekiyor.

DW /GA,BÖ

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