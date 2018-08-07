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Bekarlığa veda partisinin sonu ölümle bitti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

Beraber bekarlığa veda partisi için ABD'nin Georgia eyaletine giden erkek grubunun akıbeti acı oldu.

Bekarlığa veda partisinin sonu ölümle bitti

23 yaşındaki Robert Bunsa ABD'nin New Jersey eyaletinden Georgia'a bekarlığa veda partisi için yolculuk yaptı.

Sinclair Gölü'ne giren grup alkolün de etkisiyle bir çılgınlık yapmaya karar verdi. Suyun altında nefesini tutma yarışması yapan grubun tüm elemanları su üstüne çıktı ancak kimse Bunsa'nın
yokluğunu fark etmedi.

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Yaklaşık 7 dakika sonra genç adamın suyun üstüne çıkmadığını fark eden grup polise haber verdi.

Polis suyun altında Bunsa'nın cansız bedenine ulaştı.

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Robert Bunsa ABD Georgia sinclair lake bekarlığa veda nefesini tutma yarışması

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