Bekarlığa veda partisinin sonu ölümle bitti

23 yaşındaki Robert Bunsa ABD'nin New Jersey eyaletinden Georgia'a bekarlığa veda partisi için yolculuk yaptı.

Sinclair Gölü'ne giren grup alkolün de etkisiyle bir çılgınlık yapmaya karar verdi. Suyun altında nefesini tutma yarışması yapan grubun tüm elemanları su üstüne çıktı ancak kimse Bunsa'nın

yokluğunu fark etmedi.

Yaklaşık 7 dakika sonra genç adamın suyun üstüne çıkmadığını fark eden grup polise haber verdi.

Polis suyun altında Bunsa'nın cansız bedenine ulaştı.

