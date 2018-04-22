Bekir Bozdağ'dan CHP ile İYİ Parti kararına eleştiri: Bu siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir

CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine AKP ve MHP'den eleştiriler geldi.

CHP'nin bu hamlesiyle İYİ Parti mecliste grup kurarak parlamenter ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilmek için önündeki engelleri de aşmış oldu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Bu siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, aşık bir siyasi mühendisliktir" dedi.

AKP sözcüsü Mahir Ünal da "Kılıçdaroğlu siyasi bir onursuzluğa imza atmıştır" diye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 23 Nisan mesajını bir gün önce yayımlayıp milletvekillerinin geçişini 'çatırdama ve siyasi çürüme hali' olarak tanımladı.

Bekir Bozdağ'ın Twitter hesabından @bybekirbozdag yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"… Geçmişte HDP'nin başarısı için dua / destek olan CHP, bugün başkalarının başarısı için duadan ötesini yaptı. 15 Milletvekilinin partisinden istifa ettirip başka partiye tranferini sağladı. Bu siyasi ahlaksızlığın en yeni ve en son örneğidir, açık bir siyasi mühendisliktir."