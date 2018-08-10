Belarus’ta gözaltına alınan DW muhabiri serbest

Bikovski, resmi haber ajansının veri bankasını yasa dışı bir şekilde kullanmakla suçlanıyordu.Belarus'un başkenti Minsk'te 8 Ağustos'ta bir grup gazeteciyle birlikte gözaltına alınan Deutsche Welle (DW) muhabiri Paulyuk Bikovski serbest bırakıldı. Söz konusu gazetecilere, Belarus'taki resmi haber ajansı BelTA'nın ücrete tabi hizmetlerinden yasa dışı yollardan yararlanıldığı suçlamaları yöneltiliyordu. Gözaltına alınan sekiz gazeteci de bugün itibarıyla serbest kaldı. DW Rusça Servisi'nin Belarus'taki muhabirinin kendi de gazeteci olan eşi Volha Bikovskaya, olayın arkasında, bağımsız gazetecilere yönelik yürütülen siyasi bir saldırının olduğuna inandığını belirtmişti.

"Meslektaşımızın gözaltı süresinin sona ermesinden dolayı ferahladık” diyen DW Rusça Servisi Yöneticisi Ingo Mannteufel, "Bikovski'nin gelecekte de DW'nin Belarus muhabiri olarak görev yapacağını ve Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen akreditasyonunun geçerliliğini koruyacağını umuyoruz” diye konuştu.

DW'ye konuşan Bikovski ise gazeteci olarak çalışmaya devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Henüz DW için aldığım akreditasyon geçerli ve çalışmaya devam edebilmek için, tekrar başvuruda bulunabilmeyi umuyorum” cevabını verdi. Gizlilik kararı nedeniyle soruşturmaya dair bilgi veremeyeceğini söyleyen DW muhabiri, en azından yetkililerden kendisinin şüpheli statüsünde olduğu bilgisini aldığını ve bunu paylaşabileceğini belirtti.