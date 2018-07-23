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Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

23.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Belçika'da ceza yasasında yapılan yeni değişiklikle, 16 olan cinsel ilişkiye rıza yaş sınırı 14'e indirildi. Bu yaştaki bir kişinin ilişkiye girdiği kişi ile arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak.

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Değişikliğin, gençleri incitmeden yasayı günün gerçeklerine uygun hale getirmek amacıyla yapıldığı açıklandı.

Belçika'da 1900'lü yılların başındaki yasal düzenlemelerde cinsel ilişki sınırı 16 olarak belirlenmişti. Ancak günümüzde bu sınırın gerçeğe uymadığı belirtildi.

Bu nedenle, 14 yaşından itibaren gönüllü cinsel ilişki ceza kapsamından çıkarıldı. Ancak yaş sınırıyla ilgili bazı koruyucu hükümler getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, 14 yaşındaki birinin cinsel ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak. Bu sınırı aşanlar, tecavüz suçuyla yargılanacak.

Örneğin, 14 - 15 yaşındaki birinin, 30 -40 yaşındaki bir kişiyle birlikte olması yasak. Böyle bir durum, tecavüz suçu kapsamında değerlendirilecek.

Yasa değişikliği Flaman cinsel sağlık merkezi Sensoa' ın önerisi üzerine gerçekleştirildi. Sensoa yetkilisi Erika Frans, Flaman Televizyonu'na (VRT) yaptığı açıklamada, 16 yaş sınırının gerçekçi olmadığını savundu.

Frans, "15 yaşındaki bir genç bazen kendinden 5 yaş büyük biriyle kendi isteğiyle ilişkiye girebiliyor. Bu bir gerçek" dedi.

Belçika'da yeni yasa değişikliği ile tecavüz ve cinsel bütünlüğü ihlal eden diğer suçların cezası ağırlaştırıldı. 1867 yılındaki yasa ile hayata geçirilen müstehcen şaka ve esprilerilerin cezalandırılmasına ilişkin madde de, yürürlükten kaldırıldı.

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