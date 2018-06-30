HABER

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

Belçika'da, orta öğrenimi bir buçuk yılda bitiren 8 yaşındaki Laurent Simons isimli bir çocuğun üniversiteye başlayacağı bildirildi.

Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

BBC'de yer alan habere göre, 6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda tamamlayan 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak.

IQ SEVİYESİ 145

Simons'un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu belirtti.

"BİLGİSAYAR ALANINDAKİ MESLEKLERE YÖNELDİM"

Belçika'nın RTBF radyosuna konuşan Simons, en sevdiği dersin matematik olduğunu, daha önce bir doktor veya astronot olmayı istediğini ancak şu an bilgisayar alanındaki mesleklere yöneldiğini söyledi.

TATİLDEN SONRA ÜNİVERSİTEYE BAŞLAYACAK

Liseden mezun olan Simons, iki aylık bir tatilden sonra üniversiteye başlayacak.

Laurent'in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını söyleyerek, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz." ifadesini kullandı. (AA)


PARTNERBugün son, hala evlenme teklif etmediBugün son, hala evlenme teklif etmedi
Trump: 'Kral Salman Petrol Üretimini Arttırmayı Kabul Etti'Trump: 'Kral Salman Petrol Üretimini Arttırmayı Kabul Etti'
Protestolar gölgesinde AfD kongresiProtestolar gölgesinde AfD kongresi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika 8 yaşında üniversiteye başlayan çocuk üniversite orta öğrenim Laurent Simons

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Ayşegül Yıldız'dan olay açıklamalar!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

AK Parti'de oy şoku! MHP kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Siyasilerden Eylül Yağlıkara cinayetine sert tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

Hollanda hükümet partisi: NATO üyesi Türkiye'ye saldırı halinde destek vermeyelim

‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

‘Reza Zarrab davası’nın hakimi: Artık Türkiye'ye gitmem mümkün değil

Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

Etek altı görüntüsü çekmek için ayakkabısına yerleştirdiği kamera patladı!

Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!

Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!

Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde

Brezilyalı taraftarların seksist paylaşım tuzağına düşen kadınlar, şimdi de aşırı sağcı Rusların hedefinde

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

Penis boyu araştırması ortalığı karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.