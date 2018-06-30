Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!

BBC'de yer alan habere göre, 6 yıllık orta öğrenimi bir buçuk yılda tamamlayan 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak.

IQ SEVİYESİ 145

Simons'un ailesi, çocuğun IQ seviyesinin 145 olduğunu belirtti.

"BİLGİSAYAR ALANINDAKİ MESLEKLERE YÖNELDİM"

Belçika'nın RTBF radyosuna konuşan Simons, en sevdiği dersin matematik olduğunu, daha önce bir doktor veya astronot olmayı istediğini ancak şu an bilgisayar alanındaki mesleklere yöneldiğini söyledi.

TATİLDEN SONRA ÜNİVERSİTEYE BAŞLAYACAK

Liseden mezun olan Simons, iki aylık bir tatilden sonra üniversiteye başlayacak.

Laurent'in babası, oğlunun diğer çocuklarla ve oyuncaklarla oynamadığını söyleyerek, "Laurent, yarın bir marangoz olmaya karar verse bile mutlu olduğu sürece bizim için sorun olmaz." ifadesini kullandı. (AA)



