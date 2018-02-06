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Belçika'da eski istihbarat başkanının YPG'ye desteği ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 06:37 | Son Güncelleme

NATO ve Avrupa Birliği kurucu üyeleri arasında yer alan Belçika’nın, terör örgütü YPG’ye verdiği gizli destek ülkede bomba etkisi yarattı. Askeri İstihbarat’ın Brüksel’de YPG yöneticileri ile görüştüğü, YPG’lilere eğitim verildiği anlaşıldı. Savcılık soruşturma açtı.

Belçika'da eski istihbarat başkanının YPG'ye desteği ortaya çıktı

Belçika’da haftalık yayınlanan Knack dergisi, Belçika Askeri İstihbarat biriminin 2016 ve 2017 yıllarında YPG terör örgütü ile temas halinde olduğunu ortaya çıkardı. Habere göre YPG’ye, 2016 yılında, Kuzey Irak’ta, önce medikal destek ve arkasından silah kullanma eğitimi verdiği yazılırken; yine aynı yıl Belçika Askeri İstihbaratı’nın YPG militanlarına Belçika’da lojistik destek sağlamak için YPG liderleriyle bu ülkede bir araya geldiği belirtildi.

YPG, 2016 sonunda Belçika’da yapılan görüşmede askeri techizat talebinde bulundu. Özellikle gece görüş sistemleri tarafından görülmeyen üniformaların kendileri için çok gerekli olduğunu söylediler. YPG teröristlerine kurşun geçirmez yelekler başta olmak üzere, askeri teçhizat, üniforma, bot ve lojistik destek, İsviçreli bir aracı ile sağlanması askeri istihbarat tarafından gündeme alındı.

İSTİFA ETTİ

Ancak Askeri istihbarat ADIV’de çalışan 8 kişinin terör örgütüyle bu kirli ilişkiden rahatsız olarak bir ihbar mektubunu Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı’na göndermesi ile tüm gizli ilişki açığa çıktı. Belçika Gizli Servis’i Les Secrets De La Surete De L’Etat’ya mektup iletildi. Yapılan incelemede mektuptaki iddiaların doğru olduğu anlaşılınca ADIV’in başındaki General Eddy Testelmans istifaya zorlandı. Temmuz 2017’deki ise baskılar sonucunda da istifa etti. Belçika Gizli Servisi dosyayı kapamayı reddetti. Görüşmelerin içeriğini Brüksel Başsavcılığı’na götürdü. Gizli Servis bunula da yetinmedi. YPG ile kirli ittifakın Belçika Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın bilgisi dışında gerçekleştiğini saptayarak, geniş bir rapor hazırladı.

RAKKA'DAKİ İSİM LİSTESİ İÇİNMİŞ

Dergiye göre Askeri İstihbarat ADIV’in başındaki General Eddy Testelmans, DEAŞ’a karşı koalisyon uçuşlarında bir Belçikalı F-16 pilotunun uçağının düşürülmesi senaryosunda bu pilotun DEAŞ’ın esiri olmadan kurtarılması senaryosunda sahada YPG’yi kendine müttefik yapmak istedi. Ayrıca DEAŞ’a katılan Belçikalılar’ın isimlerinin terör örgütünün Rakka’daki merkezinde tutulduğunu düşünerek Rakka’ya doğru ilerleyen YPG’yi kendilerine müttefik yapmanın isim listesine ulaşmakta hayati öneme sahip olacağını düşündü. Ancak YPG’yi dost edinmenin Ankara’yı kızdıracağını biliyordu. Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay’dan bu konuda izin almak istese ‘hayır’ yanıtı alması çok mümkündü. Bu nedenle işi gizli yürütmeye karar verdi.

(Gazetevatan)

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Anahtar Kelimeler:
Belçika YPG ittifak askeri istihbarat

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bunların hepsi kimden ötürü. tabiki senden ötürü.esadı devirecem dedin.üç koydun bir aldın.senin esadı yıkmaya çalışman daişe yaradı kalktın daişi vurdun.bu seferde pyd 600km lik sırına geldi sana komşu ıoldu.artık bu saatten sonra esadın ayaklarına da kapansan nafile.
@blade_558 UZAYDAN MI GELDİN..
defol git kafamı bozma devletine sahip çık saçmalama
@sedat3438 neden kızıyorsunuz adam haklı aynen öyle oldu körmüsünüz
Fransa Almanya Belçika Ermenistan İsrail ve ABD nin başı çektiği bu terör destekçiliğinin tek bir açıklaması varsa bu kadar ülkenin tekbir derin Örgüt tarafından yani İlluminaticiler tarafından yonetilmesi bu Yahudilere hizmet eden.örgüt dünyaya yön veriyor buda stratejik konumdaki Turkiyenin parçalanıp sömürülmesi
şok gerçek falan değil
o yüzden belçikada terör durmuyor patlamalar meydana geliyor
Rus dışişleri bakanlığının yaptığı son açıklamaya göre Idlib' te Rus uçağını düşüren füze, Nato müttefiki komşu bir devletten temin edilmiş..
pek şaşırmamak gerek. nerde pislik bu avrupa ülkeleri orda. işleri güçleri pislik, canilik, barbarlık, üretmek. onun işin bunların dilinden ancak reis anlar.
adamlar full donanım ve dünyada örgütlenmiş..afrine munbic e girmekle bitecek gibi değil..PKK dünyaya açılmış..hepsini bitirmek lazım..
eee ne olmuş belçika bizim dost müttefikimiz hala. nato üyesi kımarız iki eyyubçeker sen kimsin yavvv deriz sonra ziyarete gider eş ele kucak kucağa poz beririz
Tarihide gözden geçirince sizin masum kanı dökmekten başka ne bildiğinizi merak ediyorum????
Biz pkk yı bitirsem bile bu şer ittifakı bir terör örgütü daha kurarlar.Belçika adam ol lenn
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