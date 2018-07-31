Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

Kimliği belirsiz, patlayıcı kemer takan bir adam yerel saatle 8:40 sularında Linaigrettes'de bulunan bir futbol sahasında kendini patlattı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre sahanın ortasında tek başına olan adam, 50-60 yaşlarındaydı.
Pkoi ?????— Kheire Meirane Amare (@kmeiraneamare) 31 Temmuz 2018
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Belgique : Un homme s'est fait exploser sur un terrain de football à Verviers: "Il est décédé" https://t.co/5lRdWQF30c pic.twitter.com/oOQPxvhqVc
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre polis olay yerine ulaştı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.
Yetkililer terör şüphesinden ziyade intihar üzerinde yoğunlaşıyor.
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