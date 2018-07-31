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Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2018 15:00 | Son Güncelleme

Belçika'da kimliği belli olmayan bir adam, futbol sahasının ortasında kendini patlattı.

Belçika'da futbol sahasının ortasında kendini patlattı

Kimliği belirsiz, patlayıcı kemer takan bir adam yerel saatle 8:40 sularında Linaigrettes'de bulunan bir futbol sahasında kendini patlattı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre sahanın ortasında tek başına olan adam, 50-60 yaşlarındaydı.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre polis olay yerine ulaştı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Yetkililer terör şüphesinden ziyade intihar üzerinde yoğunlaşıyor.

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