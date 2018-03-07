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Belçika'da hükümetten iyot tablet seferberilği

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 05:40 | Son Güncelleme

Belçika Hükümeti nükleer risklere karşı tedbir amaçlı iyot tabletler dağıtmaya başladı.

Belçika'da hükümetten iyot tablet seferberilği

İyot tabletler, Belçika genelini kapsayacak şekilde eczanelerden ücretsiz olarak alınabilecek.

Hükümet kaynakları bu tedbirin son yıllarda meydana gelen nükleer felaketlerden edinilen derslerden dolayı kaynaklandığını açıkladı.

Açıklamada, "Bu uygulama 2011 yılında Japonya’daki Fukushima felaketi ve yeni ulusal ve uluslararası öneriler temelinde alınmıştır" denildi.

İyot tabletlerin, ne zaman, ne şekilde kullanılacağı ve nasıl saklanacağı gibi bilgilerin eczaneler vasıtası ile öğrenileceği duyuruldu. Ulusal Atom Enstitüsü (IRE), "İyot tabletleri risk bölgelerinde yer alan belediyelerde yaşayan tüm sakinlere tavsiye edilir” açıklamasında bulundu.

Bir felaket durumunda iyot tabletlerin solunum yoluyla oluşacak radyo aktife karşı önleyici yönü var.

Özellikle triodbezi kanseri, radyo aktif sızıntıya maruz kalan insanlarda sıkça görülen bir kanser türüdür. Bebek ve çocukların, bu tür felaketlerde en fazla hasar alan kitle olduğu vurgulanıyor.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dünya nufusunu azaltma hamleleri gitgide hız almaya başladı.durduk yere kanserler ve kalp krizleri inanılmaz derecede artıyor.yıyecekler gdo ları ile oynanıyor gizli gizli zehir salınımları var.millete böle hapları başka ilaçları verip kısırlaştırma ve erken ölümleri çoğaltıyorlar.artık herşey aleniyete dönmeye başladı.her nedense heryerde kanser vb hastalıklar her yıl artış gösterirken sadece israilde azalıyor.cok ama cok enteresan....
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