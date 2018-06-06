Belçika'da otobanda ‘misket’ oynayan Türklere ceza

Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk ve İrem Koca'nın haberine göre; Dendermonde’da, 24 Mayıs’ta görülen davada savcılık, davalıların 5 yıl trafikten men edilmesini, trafiği kapatan 6 araca el konulmasını ve kişi başı 2 bin Euro ceza verilmesini talep etti. Mahkemede bir davalının, “Bu bizde bir düğün geleneğidir” sözlerine karşı Yargıç Peter D’Hondt, “Bunu evinizde yapabilirsiniz. Yolu tıkarken hastaneye yetişmeye çalışan birinin vaktini çalmış olabileceğinizi düşündünüz mü? E17, Avrupa’nın en kalabalık otobanlardan biri. Sizin dans edebileceğiniz bir yer değil. Aynı zamanda, diğer sürücülerin sinirlenmesine yol açıyorsunuz ve davranışınız agresifliğe ve sonucunda ırkçılığın artmasına yol açıyor” yanıtını verdi.

"YİNE OLSA OYNARIZ"

Konvoy mağdurlarından damadın arkadaşı A.D. (23) olayı şöyle anlattı: “Akşam gelini almak için 30 araba yola çıktık, 18 araba durduruldu. Konvoy yaptık, deli dolu hareketler yaptık inkâr etmiyoruz. Otobanda arabaları durdurduk, damadı havaya attık, misket oynadık, halay çektik. Trafik durmuşken 2-3 polis arabası geldi. Kimliklere bakıp, ‘Bir şey olmayacak’ deyip yolladılar ama mahkemelik olduk. Türk her yerde Türk’tür, sıkıntı yok. Cezadan korkacak değiliz. ‘50 bin Euro ceza yersiniz’ diye korkutmuşlar, damat da hepimizin ismini vermiş. 18 kişiden istenen toplam 40 bin Euro’yu geçmiş. Bazılarından kişi başı 4 bin Euro’ya yakın istiyorlar. Pişman değilim, bir daha düğün olsa, bayrakları asar yine drift yaparız, yine oynarız.”

DAMAT HASAN A.: GELİNİ 2 SAAT GEÇ ALDIK

Hakkında dava açılan damat Hasan A. ise, 11 Şubat 2017’de yaşanan olayı şöyle anlattı: “Konvoyla yola çıktık. Kız evi 50 kilometre uzaktaydı. Konvoydan 2-3 kişi trafikte ters hareket yaptığı için otobanda trafik durdu. Halay çekildi, misket oynandı. Gelenek de olsa buranın kurallarına uymamız gerekirdi. Yolda Belçikalılar bizi kameraya almış. Polisler geldi. Gelini almaya 2 saat geç gidebildik. Düğünden 3 hafta sonra eve mektup geldi. Bu yıl nisan ayında da 250 Euro para cezası istendi. Mahkemede, görüntüleri izlettiler. İki araç kesin suçlu görülüyor. Hâkim, ‘Sizin bu davranışınız ırkçılığa davetiye çıkarıyor, ırkçıları çoğaltıyorsunuz’ dedi. Düğünüm mahvoldu. Bunu yapanlar yanlış yaptı. Hatalarını sonradan kabul ettiler ama neye yarar. Babam, abim, arkadaşlarım arasında suçsuz olanlar da mağdur duruma düştü. Parayı suçlu olanlar ödesin.”



