HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Belçika'da otobanda ‘misket’ oynayan Türklere ceza

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2018 04:36 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en işlek otobanı E17’yi kapatıp ‘misket’ oynayan Türklere ait düğün konvoyundaki 6 araca el konuldu, 18 kişiye 40 bin Euro para cezası kesildi. Damadın arkadaşı A.D., "Türk her yerde Türk'tür, sıkıntı yok. Cezadan korkacak değiliz. ‘50 bin Euro ceza yersiniz’ diye korkutmuşlar, damat da hepimizin ismini vermiş... Pişman değilim, bir daha düğün olsa, bayrakları asar yine drift yaparız, yine oynarız." dedi.

Belçika'da otobanda ‘misket’ oynayan Türklere ceza

Belçika’da arkadaşlarının düğünü için arabalarıyla konvoy yapan 18 Türk, Avrupa’nın en işlek otobanı E17’de, trafiği kitledikleri, emniyet şeridini kapattıkları, yolda durarak dans ettikleri, araçların camlarından sarktıkları ve araçlarıyla yolda daireler çizdikleri iddiasıyla davalık oldu.

"IRKÇILIĞIN ARTMASINA YOL AÇAR"

Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk ve İrem Koca'nın haberine göre; Dendermonde’da, 24 Mayıs’ta görülen davada savcılık, davalıların 5 yıl trafikten men edilmesini, trafiği kapatan 6 araca el konulmasını ve kişi başı 2 bin Euro ceza verilmesini talep etti. Mahkemede bir davalının, “Bu bizde bir düğün geleneğidir” sözlerine karşı Yargıç Peter D’Hondt, “Bunu evinizde yapabilirsiniz. Yolu tıkarken hastaneye yetişmeye çalışan birinin vaktini çalmış olabileceğinizi düşündünüz mü? E17, Avrupa’nın en kalabalık otobanlardan biri. Sizin dans edebileceğiniz bir yer değil. Aynı zamanda, diğer sürücülerin sinirlenmesine yol açıyorsunuz ve davranışınız agresifliğe ve sonucunda ırkçılığın artmasına yol açıyor” yanıtını verdi.

"YİNE OLSA OYNARIZ"

Konvoy mağdurlarından damadın arkadaşı A.D. (23) olayı şöyle anlattı: “Akşam gelini almak için 30 araba yola çıktık, 18 araba durduruldu. Konvoy yaptık, deli dolu hareketler yaptık inkâr etmiyoruz. Otobanda arabaları durdurduk, damadı havaya attık, misket oynadık, halay çektik. Trafik durmuşken 2-3 polis arabası geldi. Kimliklere bakıp, ‘Bir şey olmayacak’ deyip yolladılar ama mahkemelik olduk. Türk her yerde Türk’tür, sıkıntı yok. Cezadan korkacak değiliz. ‘50 bin Euro ceza yersiniz’ diye korkutmuşlar, damat da hepimizin ismini vermiş. 18 kişiden istenen toplam 40 bin Euro’yu geçmiş. Bazılarından kişi başı 4 bin Euro’ya yakın istiyorlar. Pişman değilim, bir daha düğün olsa, bayrakları asar yine drift yaparız, yine oynarız.”

DAMAT HASAN A.: GELİNİ 2 SAAT GEÇ ALDIK

Hakkında dava açılan damat Hasan A. ise, 11 Şubat 2017’de yaşanan olayı şöyle anlattı: “Konvoyla yola çıktık. Kız evi 50 kilometre uzaktaydı. Konvoydan 2-3 kişi trafikte ters hareket yaptığı için otobanda trafik durdu. Halay çekildi, misket oynandı. Gelenek de olsa buranın kurallarına uymamız gerekirdi. Yolda Belçikalılar bizi kameraya almış. Polisler geldi. Gelini almaya 2 saat geç gidebildik. Düğünden 3 hafta sonra eve mektup geldi. Bu yıl nisan ayında da 250 Euro para cezası istendi. Mahkemede, görüntüleri izlettiler. İki araç kesin suçlu görülüyor. Hâkim, ‘Sizin bu davranışınız ırkçılığa davetiye çıkarıyor, ırkçıları çoğaltıyorsunuz’ dedi. Düğünüm mahvoldu. Bunu yapanlar yanlış yaptı. Hatalarını sonradan kabul ettiler ama neye yarar. Babam, abim, arkadaşlarım arasında suçsuz olanlar da mağdur duruma düştü. Parayı suçlu olanlar ödesin.”

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Netanyahu İran konusunda Macron'u da ikna edemediNetanyahu İran konusunda Macron'u da ikna edemedi
Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldiHavada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika düğün konvoyu Misket otobanda misket Türkler konvoy

En Çok Okunan Haberler

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'da

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Meral Akşener'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin flaş açıklama!

Meral Akşener'den 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin flaş açıklama!

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

İlginizi Çekebilir

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yaptıkları çok güzel bir şeymiş gibi anlatıyo adam ya.İnsana saygı denen bir şey var ama adamın haberi yok bundan.
Diğer Haberler
Netanyahu İran konusunda Macron'u da ikna edemedi

Netanyahu İran konusunda Macron'u da ikna edemedi

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Havada büyük panik! Yolcu uçağı bu hale geldi

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Ünlü moda ve çanta tasarımcısı Kate Spade kendisin asarak intihar etti

Ünlü moda ve çanta tasarımcısı Kate Spade kendisin asarak intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!

ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.