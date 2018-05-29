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Belçika'da silahlı saldırı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

Belçika’nın Liège kentinde çatışma çıktı! Son dakika habere göre, silahlı bir saldırgan iki polis memuru öldürüldü. Saldırganın bir kadını da rehin aldığı belirtiliyor.

Belçika'da silahlı saldırı!

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Belçika silahlı saldırı polis

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