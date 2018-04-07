Harem - selamlık otobüs önerisine, "Şeriat dünyasında kadınların hakları yok ve herşey ayrı bir toplu taşıma ile başlıyor. Bu partiden tiksiniyorum" diye tepki gösteren sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, İslam Partisi'nin kapatılmasını istedi.

Bu açıklama Belçika'daki birçok siyasi partinin tepkisine neden oldu.

İslam Partisi'nin Anderlecht belediye meclisi üyesi Redouane Ahrouch, kadın ve erkekler için ayrı ayrı toplu taşıma aracı önerisinde bulundu.

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölümü ile Brüksel'de 28 belediyede seçimlere hazırlanan İslam Partisi, şeriat yanlısı açıklamaları nedeniyle ülkenin en önemli gündem maddesi haline geldi.

Francken'in üyesi olduğu hükümet ortağı Yeni Flaman İttifakı (N -VA), aşırılıklar yanlısı partilerin kapatılması için bir yasal düzenleme önerisinde bulundu.

Bakan Francken, "Şeriat, demokrasiyle bağdaşmaz ve Avrupa'ya ait değil. Bu yüzden kurtulmalıyız" görüşünü savundu.

Belçika'da siyasi partilerin yasaklanması yasal olarak mümkün değil. Ancak federal parlamentodaki bazı Flaman partileri bu konuda bir anayasa değişikliği önerisine sıcak bakıyor.

Daha önce aşırı sağcı Flaman Bloku'nun önlenmesi amacıyla gündeme gelen düzenlemelerin geliştirilmesi tartışılıyor.

Flaman Liberal Demokratlar Partisi (Open VLD) de, anayasal düzenleme ile din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını istiyor.

'Kapatmanın savunulması dikkat çekici'

Siyaset bilimci Dave Sinardet'e göre, daha önce parti kapatma konu, "hukuk siyasetin işine karışmasın" diyen N -VA'nın şimdi kapatmayı savunmasını dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriyor.

Brüksel hükümetinin eşit haklardan sorumlu Devlet Bakanı Bianca Debaets, Flaman Televizyonu'na yaptığı açıklamada, harem - selamlık otobüs önerisini, "Şok edici; aynı zamanda demokrasi ve özgürlükleri doğrudan ihlal eden bir öneri" diye değerlendirdi.