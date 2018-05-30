‘Belçika Saldırısı IŞİD Tarzı Terör Eylemi’

Saldırgan Benjamin Herlman’ın aslında tutuklu bir mahkum olduğu ve iki günlük hapishane izni sırasında saldırıyı düzenlediği anlaşıldı. Herman, iki kadın polise bıçakla arkadan saldırmış, defalarca bıçakladıktan sonra silahlarını almış ve polisleri vurmuştu. Sonra yolun karşısına geçen Herman, civardan geçen bir araçta bulunan 22 yaşındaki bir kişiye ateş açtı, bu kişi de hayatını kaybetti. Herman daha sonra yakındaki bir okulda çalışan temizlik görevlisi kadını rehine aldı. Saldırgan, polisin yaklaştığını görünce tekrar sokağa çıkarak polise ateş açtı ve açılan ateşte öldü. Olaylar sırasında dört polis memuru da yaralandı. Savcı Herman’ın Liege’deki saldırıdan bir gün önce bir kişiyi daha öldürdüğünün anlaşıldığını kaydetti.

Belçika’nın Liege kentinde bir saldırganın dört kişiyi öldürmesinin ardından savcılık olayın “terör eylemi’’ olduğunu söyledi ve saldırganın daha fazla kişiyi öldürmeyi hedeflemiş olabileceğini kaydetti. Yetkililer saldırganın eylem sırasında yalnız olup-olmadığını araştırıyor.

Tekbir getirip ateş açtı

Saldırganın olay sırasında tekbir getirdiği belirtildi.

Polis, Belçika’da 22 Mart 2016’da havaalanı ve metroda düzenlenen koordineli intihar saldırılarının ardından iki yıldır kamu binalarını korumak için fazla mesai yapıyor. 2016’daki saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Eylem biçimi IŞİD tarzı

Savcı Wenke Roggen, Herman’ın eylem tarzının IŞİD’in video ile yaptığı çağrılardan esinlenilmiş şekilde düzenlendiğini, bu videolarda “polise bıçakla saldırın ve silahını çalın” denildiğini bildirdi. Savcı, bu kişinin tekbir getirerek saldırıyı düzenlemesinin de radikal gruplarla bağlantısı olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Savcılar saldırganın daha önce saldırı, uyuşturucu ve düzeni bozma gibi suçlardan hüküm giydiğini bildirdi.

Herman’ın Liege’deki saldırıyı düzenlemeden önce hapishanedeki mahkumlardan birinin de kafasına vurarak öldürdüğü anlaşıldı.

Rehine saldırganı sakinleştirdi

İçişleri Bakanı Jan Jambon, rehine alınan kadının saldırganı konuşarak sakinleştirdiğinden daha fazla kişinin ölmesine engel olmuş olabileceğini söyledi.

Hastanedeki kadını Jambon’un yanı sıra Başbakan Charles Michel ve Kral Philippe de ziyaret etti.

İsminin Darifa olduğunu söyleyen kadın devlet yayın kurumu RTBF’ye yaptığı açıklamada saldırganın kendisine Müslüman olup-olmadığını ve oruç tutup-tutmadığını sorduğunu söyledi. Kadın, saldırganın “Endişelenme sana bir şey yapmayacağım” dediğini de sözlerine ekledi.

