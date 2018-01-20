Belçika'da çocuklarını 15 saat soğukta balkonda tutan çifte 10 yıl hapis

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Belçika'da gece yarısı mutfaktan izinsiz yemek aldığı gerekçesiyle 6 yaşındaki çocuklarını soğuk havada saatlerce balkonda beklemeye zorlayan bir çift, 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Brüksel Mahkemesi tarafından çocuklarına kötü muamele ettiği gerekçesiyle anne hakkında verilen 6 yıl ve olaya müdahale etmediği gerekçesiyle üvey baba hakkında verilen 5 yıllık hapis cezaları, savcılık tarafından az bulundu.

Temyiz Mahkemesi, savcılığın itirazını yerinde gördü. Anne ile üvey baba hakkında verilen cezanın az olduğuna hükmeden mahkeme, her ikisinin de koşulsuz 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Olay 2016 yılında, Hıristiyan dünyasının en önemli dini bayramı olan Noel'in ikinci günü Brüksel'e bağlı Sint - Joost - ten - Node semtinde gerçekleşti.

Belçikalı çift, gece mutfaktan izinsiz yiyecek aldığı gerekçesiyle 6 yaşındaki erkek çocuğuna, pijamalarıyla odasının balkonunda bekleme cezası verdi.

Aralık ayında oldukça soğuk bir havada yaklaşık 15 saat balkonda kalan çocuk, bilincini kaybederek fenalaştı. Bunun üzerine ambulans çağıran anne ile üvey baba, çocuğun düştüğünü öne sürdü.