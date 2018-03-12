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Belçika'da kanser tedavisi görenler 'engelli' haklarından yararlanacak

12.03.2018 16:15 | Son Güncelleme

Belçika İş Mahkemesi, kanser hastalığının tedavisi sonrası ortaya çıkan kalıcı etkileri "bedensel engel" olarak kabul etti. Bu kararla, kanser tedavisi görenler, çalışma hayatında engelliler için tanınan haklardan yararlanabilecek. Yusuf Özkan'ın haberi.

Belçika'da kanser tedavisi görenler 'engelli' haklarından yararlanacak

Belçika İş Mahkemesi, kanser hastalığının tedavisi sonrası ortaya çıkan kalıcı etkileri "bedensel engel" olarak kabul etti. Bu kararla, kanser tedavisi görenler, çalışma hayatında engelliler için tanınan haklardan yararlanabilecek.

Karar, lenf benzeri kanseri tedavisi gören bir kadın çalışanın açtığı dava sonucu alındı. Bir mağazalar zincirinde çalışan Maike H., 6 ay süren kemoterapi ve 1,5 yıllık rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden işine dönmek istedi. Çalıştığı mağazaya yarı zamanlı iş başvurusu yapan kadına, şirket merkezinden olumsuz yanıt verildi.

Bunun üzerine kadın çakışan, Hıristiyan Sendika ACV ve Eşit Haklar Merkezi'nin (Unia) de desteğiyle konuyu mahkemeye taşıdı.

Belçika İş Mahkemesi, davacı kadının kanser tedavisinin sonucu olarak "engelli" durumuna düştüğüne karar verdi. Belçika mahkemelerinde ilk kez böyle bir karar alındı.

Avrupa Adalet Divanı içtihadına dayandırıldı

Mahkeme kararını, Avrupa Adalet Divanı'nın bedensel engeli geniş anlamda yorumlayan içtihadına dayandırdı.

Bu kararla, kanser tedavisi görenler, hastalığın kalıcı etkisi nedeniyle "engelli" sayılacak. Unia Direktörü Els Keytsman'a göre, bu oldukça önemli bir karat. Hastalar, engelliler için tanınan yasal haklardan yararlanabilecek.

Maike H., haksızlığa uğradığı için mahkemeye başvurduğunu belirterek, verilen karardan memnun olduğunu söyledi.

Belçika'da engelliler, ayrımcılık karşıtı yasal düzenlemelerle korunuyor. Hıristiyan Sendikası ACV de, kararın ardından işverenleri engelli kişileri iş yerinde tutmak için makul düzenleme yapmaya çağırdı.

Mahkeme, işverenin Maike H.'ye 12 bin 500 euro tazminat ödemesini de kararlaştırdı. Sendikaya göre, diğer davalara emsal teşkil edecek olan bu karar, çalışanlar için olumlu bir sürece işaret ediyor.

Belçika sendikasının verilerine göre, işverenler tedavi sonrası işe dönmek isteyen hastaların yüzde 86'sına olumsuz yanıt veriyor. İşe dönmesine izin verilenler ise, birkaç ay sonra çeşitli gerekçelerle yeniden kapı önüne konuluyor.

Belçika'da kanser tedavisi görenler 'engelli' haklarından yararlanacak

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