Belçika'da patlama! Binalar hasar gördü, yaralılar var

Reuters''ın haberine göre Belçika'nın Antwerp kentinde meydana gelen patlamada yaralıların olduğu binaların hasar gördüğü açıklandı. Belçika polisi patlamanın terör saldırısı olduğunu düşünmediklerini belirtti. Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Polis patlama hakkında soruşturma başlatırken, patlamanın gaz patlaması olduğu düşünüldüğü belirtildi.
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