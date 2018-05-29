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Belçika'da Polislere Saldırı

29.05.2018 16:37 | Son Güncelleme

Liege kentindeki saldırgan, bir kafenin önünde duran iki polisi vurduktan sonra, bir liseye girdi ve kısa süreliğine bir kişiyi rehine aldı. Saldırganın üçüncü kurbanı, yoldan aracıyla geçen bir sürücü oldu

Belçika'da Polislere Saldırı

Belçika'nın Liege kentinde bir saldırgan, ikisi polis üç kişiyi silahla öldürdü.

Polis olayı terör saldırısı olarak değerlendiriyor.

Saldırgan olay yerinde polisler tarafından öldürüldü.

Olay, yerel saatle sabah 10.30 civarında bir lisenin yakınında meydana geldi.

Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü, "Olayın bir terör saldırısı olduğunu gösteren unsurlar var" dedi.

Saldırgan, bir kafenin önünde duran iki polisi vurduktan sonra, bir liseye girdi ve kısa süreliğine bir kişiyi rehine aldı. Kent valisi okulda kimsenin yaralanmadığını ve öğrencilerin iyi olduğunu belirtti.

Saldırganın üçüncü kurbanı, yoldan aracıyla geçen bir sürücü oldu.

Belçika televizyon kanalı RTBF, saldırganın Pazartesi günü hapisten çıktığını, sicilinde sadece küçük çaplı suçların bulunduğunu ancak bilinen terör bağlantılarının olmadığını söyledi.

Belçika Başbakanı Charles Michel, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, soruşturma ve saldırının ayrıntılarıyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

Belçika 2015 yılında Verviers kentine bir terör hücresinin çökertilmesinden bu yana terör olaylarına karşı alarm durumunda.

Verviers'deki hücrenin, 2015 yılı Kasım ayında Paris'te bir konser salonuna düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü saldırının planlayıcısı Abdelhamid Abaaoud'le bağlantısı olduğu biliniyor.

Belçika'da 2016 yılında IŞİD'in havaalanına ve bir metro istasyonuna düzenlediği saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirdi.

2016 yılı Ağustos ayında da, Charleroi kentinde “Allahu Ekber” diye tekbir getiren bir kişi iki polise bıçakla saldırıda bulunmuştu.

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