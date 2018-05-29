Belçika'da saldırı: 3 ölü

Ardından bir kişiyi de rehin alan saldırgan, polisle girdiği çatışmada öldürüldü.Belçika'nın doğusundaki Liege kentinde bıçaklı bir erkek, iki kadın polise saldırdı. Liege savcılığının yaptığı açıklamaya göre, bıçakladığı polislerin silahlarını alan bu kişi, daha sonra polisleri vurdu. Vurulan polisler olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan olay yeri yakınlarındaki bir lisenin otoparkına aracını park eden 22 yaşındaki bir erkeği de vurarak öldürdü. Ardından okuldaki bir kadını rehin alan saldırgan, olay yerine gelen polislerle çatışmaya başladı. Polislerden bazılarını yaralayan şüpheli şahıs, çatışma sonucunda öldürüldü.
AFP ve AP haber ajanslarına bilgi veren Belçika başsavcılığı, olayın bir terör eylemi olduğu yönünde işaretler bulunduğunu belirtti. Savcılık, olayla ilgili terör soruşturması başlattı. Ancak Belçika kriz merkezi, buna karşın ülkedeki terör tehdidi alarmını yükseltmek için gerekçe olmadığını ifade etti.
Belçika'ya destek mesajları
Belçika Başbakanı Charles Michel saldırı sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, olayı "şuursuz ve alçakça" ifadeleriyle tanımladı. Michel, durumu güvenlik birimleri ve kriz merkeziyle takip ettiklerini bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olayı kınadı. "Korkunç bir saldırı" ifadesini kullanan Macron, Fransız halkının Belçikalılarla "dayanışma" içinde olacağını aktardı.
İngiltere Başbakanı Theresa May de "Belçikalı müttefiklerinin terörle mücadelesinde kararlı bir şekilde yanlarında olduklarını" iletti.
Liege'de 2011 yılında da el bombalı ve otomatik tüfekli bir eski mahkûm, altı kişiyi öldürüp 120'den fazla kişiyi yaralamıştı.
AFP,AP/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe
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