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Belçika'daki saldırıyı IŞİD üstlendi

31.05.2018 00:46 | Son Güncelleme

IŞİD, Liege'de saldırgan dahil dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Belçika'daki saldırıyı IŞİD üstlendi

Saldırganın cezaevinden izin alarak çıktığı gün olayın gerçekleşmesi ise Belçikalı yetkililerin eleştirilmesine neden oldu.Belçika'nın Liege kentinde Salı günü düzenlenen ve saldırgan dahil dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı IŞİD üstlendi. IŞİD'in propaganda aracı olarak bilinen Amak haber ajansının Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Belçika'nın Liege kentindeki saldırının mimarı İslam Devleti'nin bir askeridir" denildi. Açıklamada, saldırganın Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona dahil ülkeleri hedef alma çağrısına cevaben saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsminin Benjamin Herman olduğu açıklanan saldırgan, Salı günü Liege'de iki polis memurunu bıçaklamış, ardından silahlarını aldığı polisleri kendi silahlarıyla vurarak öldürmüştü. Daha sonra olay yeri yakınlarındaki bir lisenin otoparkına yönelen saldırgan, park halindeki aracında oturan bir lise öğrencisini de vurarak öldürmüştü. Okuldaki bir kadını da rehine alan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Olayın amatör video kayıtlarında saldırganın "Allahu Ekber” şeklinde bağırdığı görülmüştü.

Adalet Bakanı: Vicdan azabı çekiyorum

Belçika polisi 31 yaşındaki saldırganın uyuşturucu ticareti ve şiddet suçları dahil çeşitli suçlardan dolayı son on yıl içinde defalarca hapse girip çıktığını açıkladı. Herman'ın iki günlük izin verilerek cezaevinden çıktığı esnada saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Yetkililerin, radikal İslamcılarla bağlantısı olduğundan şüphelenilen bir mahkumu salıvermeleri ise eleştirilere neden oldu. RTRF radyosuna konuşan Adalet Bakanı Koen Geens, Herman'a izin verilmesiyle ilgili vicdan azabı çektiğini söyledi.

Liege Savcılığı, Herman'ın saldırı metodunun IŞİD'in kullandığı bilinen bir yöntem olduğunu belirtti. Örgüt, 2016'da Brüksel'de düzenlenen ölümcül saldırıları da üstlenmişti.

AFP, rtr / SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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