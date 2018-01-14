Belçika'nın Nijeryalı 'çocuk seks köleleri'

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Belçika Federal Polisi, insan kaçakçıları tarafından Belçika'ya getirilen 14-16 yaşındaki kız çocuklarının, 5 eurodan başlayan fiyatlarla bedenlerini sattıklarını açıkladı.

Polise göre, Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'de "Ortaçağ kölelik düzeni" hüküm sürüyor. Belçika'ya gelen kız çocuklarının yaşı giderek düşerken, sorunun boyutları da o ölçüde büyüyor.

Belçika Federal Polis Teşkilatı'nda Nijerya kaynaklı fuhuş çeteleri konusunda uzman olan Franz - Manuel Wandelook, "Eğer bu Avrupalı bir kız çocuğu olsa ortalık birbirine girerdi. Ama burda sözü edilen Afrikalı kaçak bir kız çocuğu" diyor.

Wandelook, 20 yıldan bu yana sürekli artan sorunun görmezden gelinmesine şaşırıyor. 2018 yılında AB'nin merkezi Brüksel'de, "Ortaçağ'daki kadar ürkütücü bir kölelik düzeni"nin hüküm sürdüğünü vurguluyor.

De Standaart gazetesine göre Wandelook'un açıklaması yerinde bir mesaj. Çünkü hem Belçika hem de diğer Avrupa ülkelerinde "Nijeryalı çocuk seks işçisi" sayısı ciddi biçimde artıyor.

Avrupa genelinde binlerce çocuktan söz ediliyor. Yaş ortalamları ise giderek düşüyor. Çoğunluğu 14-16 yaş aralığında. Fuhuş çeteleri tarafından Avrupa'da daha iyi bir yaşam ve ülkelerindeki ailelerine para gönderme vaadi ile kandırılıyorlar.