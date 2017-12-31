HABER

Belgeler: Birleşik Krallık İrlanda'ya "duvarlı sınır" önerdi

DÜNYA HABERLERİ | 31.12.2017 12:15 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın 1987 yılına ait resmi belgeleri, komşu ülke İrlanda ile arasındaki 500 km uzunluğundaki sınırı için Doğu Almanya stili sınır önerdiğini ortaya koydu.

Gizliliği kalkan 20 Ocak 1987 tarihli belgelere göre 30 yıl önce Birleşik Krallık yetkilileri Kuzey İrlanda sınırı için Almanya'nın 1989 yılında Berlin Duvarı yıkılana kadar sahip olduğu gibi fiziksel bir sınır konulmasını önerdi.

İki hükümetin yetkilileri arasında geçen toplantıda İrlandalı hükümet yetkililerinin bu öneriye şiddetle karşı çıktığı ve Birleşik Krallık'a derhal bu önerisini geri çekmesini talep ettikleri belirtiliyor.

Belgelere göre, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda hükümetlerinin yetkilileri arasındaki toplantıda gündem Birleşik Krallık ordusunun sınır ötesi operasyonları ve Kuzey İrlanda sınırında faaliyet gösteren Irlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) adlı ayrılıkçı örgütün eylemleriydi.

Toplantı notlarına göre Birleşik Krallık sınıra Berlin'dekine benzer bir duvar inşa etmeyi önerdi; ancak, İrlanda hükümeti bu öneriye şiddetle karşı çıktı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nin sırrı gün ışığına çıktı

Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nin sırrı gün ışığına çıktı

Oğluna milyonluk villa aldı

Oğluna milyonluk villa aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kenya'da korkunç kaza: 30 ölü!

Kenya'da korkunç kaza: 30 ölü!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran’da göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi

İran’da göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi

İsrail, Gazze'deki 'gözetleme kulesi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze'deki 'gözetleme kulesi'ne hava saldırısı düzenledi

İngiltere'de 12 katlı binada yangın

İngiltere'de 12 katlı binada yangın

TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.