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Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2018 08:18 | Son Güncelleme

İngiltere'den belgesel çekmek için Ekvador'daki Huaroani kabilesinin yaşadığı bölgeye giden Sarah Begum, hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

Başta kabile tarafından tehdit olarak görülen film yapımcısının, yanlarına asıl geliş niyeti öğrenen yerliler bakın Sarah Begum'un kendisini bir anda nasıl bir noktada bulmasına sebep olmuş...

Belgesel çekmek isterken kabileye gelin giden Sarah Begum

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Amazon'daki petrol firmalarının doğal ortama verdikleri zararı insanlara gösterebilmek için 3000 kişilik Huaroani kabilesiyle yakınlaşan Begum, burada sürpriz bir kararla kabilenin savaşçılarından biriyle evlendi.
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Kabilenin köyünde sadece 2 hafta geçiren alan Sarah Begum, bir gün çağırıldığı bir kulübede bir seremoniyle karşılaştı.
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Kabile üyeleri ona yerel kıyafetler giydirdiler, geleneksel içki chicha içildi ve tören yemekleri yendi.
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Daha sonra gerçeği anlayan Sarah Begum, kendisinden 30 yaş büyük Ginkto adlı bir savaşçıyla, geleneksel kabile töreniyle evlendirildiğini anladığında şok oldu.
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Daha önce 1950'li yıllarda Amerikalı misyonerlerin girmeye çalıştığı kabile 5 misyoneri öldürmüştü.
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Hayatlarını olumsuz etkileyen ve tarım yapmalarını engelleyen petrol firmalarına karşı film yaptığı için genç kadına bu şekilde teşekkür eden kabile üyeleri, evliliğin de tamamen sembolik olduğunu söyleyince Sarah rahatladı.
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Kabile arasında çok sıcak karşılandığını belirten Sarah, uzun otları dokumayı ve zehirli ok üfleyen kamışlarla avlanmayı kısa sürede öğrenmiş bile.
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İngiltere'ye döndükten sonra kabile ile ilişkisini kesmeyen Sarah, kabile üyelerinden bazılarının zaman zaman yakındaki kasabaya giderek e-posta hesabını kontrol etmesiyle ‘'kocasının‘' kabilesiyle iletişim kuruyor.
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Anahtar Kelimeler:
Sarah Begum ingiltere ekvador Kabile Huaroani

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