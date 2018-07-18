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Belgeselde Teknoloji Çağı

18.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

Kıtlık, Ziyafet, Yangın ve Buz. Bunlar küresel ısınmaya odaklanan yeni belgeselin dört bölümü. Bu serinin galası, Amerikan Film Enstitüsü’nün Washington’da düzenlediği belgesel festivalinde yapıldı

Belgeselde Teknoloji Çağı

İzleyiciye küresel ısınmanın dünya üzerindeki yıkıcı etkisini 360 derecelik açıyla göstermek isteyen belgesel serisinde, sanal gerçeklik teknoloji kullanılmış.

Grönland’de eriyen buzullar ve yükselen denizler, Kuzey California’da şiddetliyangınlar, Somali’de amansız kuraklık ve yok olan Amazon ormanları. Yapımcıları Eric Strauss ve Danfung Dennis olan sanal gerçeklik serisi, izleyicilere, yeryüzünde değişen iklimin aşırı etkilerini gösteriyor.

Yapımcı Strauss, “Umarım bütün seriyi izleyenler, bundan kaçış olmadığını anlar. Bu, yaşadığımız yerden ve kazandığımız paradan bağımsız, herkesi etkileyecek bir durum. Umarım izleyiciler durumun, bütün ulusların gerçekten dikkat ve mücadele gerektiren acillikte olduğu mesajını alır” diyor.

Washington’daki festivalde, sanal gerçeklik gözlükleri takan izleyiciler, iklim değişikliğinin etkilerini 360 derece açıyla izliyor.

İzleyici James Willard, küresel et talebini gidermek amacıyla endüstriyel boyutta sığır çiftlikleri oluşturmak için Amazon ormanlarının yok edilmesini konu alan “Feast”

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