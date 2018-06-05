Ben Lecomte Büyük Okyanus'u yüzerek geçme denemesine başladı

51 yaşındaki Lecomte, günde sekiz saat yüzerek altı aydan uzun bir süre içinde ABD'nin batı kıyısına ulaşmayı hedefliyor.

Ben Lecomte, yol boyunca köpek balıkları, fırtınalar, denizanası sürüleri ve sıcaklığı aşırı derecede düşen deniz suyu gibi tehlikelerle karşılaşacak.

Lecomte rekor denemesiyle iklim değişikliği konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçlıyor ve 9 bin kilometrelik güzergah boyunca kendisine bir biliminsanları ekibi de eşlik edecek.

Uzmanlar okyanustaki plastik birikintisini, aşırı egzersizin kalp üzerindeki etkilerini ve Fukuşime Nüklear Santrali faciasının okyanusu nasıl etkilediğini araştıracak.

Psikolojik hazırlık

ABD'de yaşayan Lecomte her gün açık denizde saatlerce yüzerek rekor denemesine hazırlandı. Ayrıca bazı psikolojik çalışmalarda da bulundu.

Lecomte AFP Haber Ajansı7na yaptığı açıklamada "Psikolojik boyutu fiziksel boyutundan çok daha önemli. Hep pozitif düşündüğünzden emin olmalısınız. Aklınızı meşgul edecek bir şey yoksa bir kısırdöngüye giriyorsunuz ve işte orada sorun başlıyor" dedi.