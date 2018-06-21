HABER

Benetton'ın sığınmacı fotoğraflı reklamına tepki

21.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Akdeniz’den kurtarılan sığınmacıların fotoğrafını reklam kampanyasında kullanan Benetton tepki gördü.

Benetton'ın sığınmacı fotoğraflı reklamına tepki

Eleştirenler arasında geçen hafta sığınmacıların İtalya’ya girmesine izin vermeyen İçişleri Bakanı Salvini de var.İtalyan giyim markası Benetton, Akdeniz’den kurtarılan sığınmacıların olduğu bir fotoğrafı markasının logosuyla paylaşması üzerine tepki çekti. Fotoğrafta görülen sığınmacıları kurtaran yardım kuruluşu SOS Mediterranee, İtalyan giyim markasının reklam kampanyasını eleştirdi.

Fotoğrafın kâr amacıyla kullanılması için izninin alınmadığını belirten SOS Mediterranee tarafından yapılan açıklamada, "SOS Mediterranee, ekip arkadaşlarımızın 9 Haziran günü denizde tehlikede olan insanları kurtarırken çekilen fotoğrafını kullanan bu kampanyadan kendisini tamamıyla ayrı tutmaktadır” ifadesi kullanıldı. Hayatta kalanların onuruna her zaman saygı duyulması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Akdeniz'de tehlikede olan insanlık dramı hiçbir zaman reklam amacıyla kullanılmamalıdır” denildi.

Fransa merkezli SOS Mediterranee’in aktardığına göre Benetton’ın gazetelerde ve başta resmi Twitter hesabı olmak üzere internette kullandığı reklam fotoğrafında lastik botla Akdeniz üzerinden Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan ve kırmızı can yeleği giymiş sığınmacılar görülüyor. Fotoğrafın sağ alt köşesinde de Benetton markasının logosu bulunuyor. Benetton, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını Twitter’dan kaldırdı.

Benetton aynı reklam kampanyası kapsamında, İtalyan haber ajansı ANSA'ya ait olan ve üzerinde kendi logosu bulunan benzer bir fotoğraf daha kullanmıştı. Şirket, kurtarılan sığınmacıların görüldüğü bu fotoğrafı ise kaldırmadı.

Benetton’ın reklam kampanyasına tepki gösterenler arasında İtalya’nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini de vardı. Salvini, Twitter'da yaptığı paylaşımda “Bunu mide bulandırıcı bulan bir tek ben miyim?” diye sordu.

SOS Mediterannee tarafından işletilen Aquarius isimli yardım gemisi geçen hafta 630 sığınmacı Akdeniz'den kurtarmış, ancak Salvini'nin içişleri bakanlığını yaptığı popülist İtalyan hükümeti geminin İtalya’ya yanaşmasına izin vermemişti. Gemi bunun üzerine İspanya'ya giderek aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu sığınmacıları Valencia kentindeki limana bırakmıştı. Salvini, yeni kurdukları hükümetin verdiği kararı, "İtalya artık Avrupa'nın paspası değil" diyerek savunmuştu.

Benetton geçmişte de yaptığı reklam kampanyaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu. Tepki toplayan kampanyalarından birinde bir AIDS hastasının fotoğrafı kullanılırken, bir diğerinde siyahi bir kadının beyaz bir çocuğu emzirdiği görülüyordu. Bir başkasında ise Papa 16'ncı Benedikt, Mısırlı bir imamı öpüyordu.

DW,AFP/DÇÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kızı olduYeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kızı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

İlginizi Çekebilir

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'de bir grup din adamı ve yargıç: Trump karakterden yoksun, otelinin içki ruhsatı iptal edilmeli

ABD'de bir grup din adamı ve yargıç: Trump karakterden yoksun, otelinin içki ruhsatı iptal edilmeli

Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'

Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kızı oldu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kızı oldu

ABD basını: Türkiye, F-35'leri teslim alsa bile eksik sistemler yüzünden kullanamayacak

ABD basını: Türkiye, F-35'leri teslim alsa bile eksik sistemler yüzünden kullanamayacak

Dışişleri Bakanı YPG'nin Menbiç'i terk edeceği tarihi açıkladı!

Dışişleri Bakanı YPG'nin Menbiç'i terk edeceği tarihi açıkladı!

Almanya'dan şok çıkış! 'Seçimi Erdoğan kazanırsa AB üyelik süreci bitmeli'

Almanya'dan şok çıkış! 'Seçimi Erdoğan kazanırsa AB üyelik süreci bitmeli'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.