Beraber çektikleri selfie'deki suç aleti katil zanlısını ele verdi

Antoine, arkadaşını boğdunu hatırlamadığını, ancak onu öldürdüğüne karşı çıkamayacağını söyledi.

Sosyal medyada arkadaşını sormuş Kanada'nın Saskatoon şehrinde görülen mahkemede Antoine, Gargol'ün en yakın arkadaşı olduğunu ve öldüğü gece beraber içtiklerini, daha sonra da kavga ettiklerini anlattı.

Kavga etmelerinin üzerine arkadaşını öldürdüğünü kabul eden 21 yaşındaki Antoine, yedi yıl hapis cezası aldı.

Antoine, Pazartesi günü mahkeme salonunda suçlu olduğunu itiraf etti.

Gargol'un cesedi bundan iki yıl önce bir yol kenarında yanında bir kemerle boğularak öldürülmüş bir şekilde bulunmuştu.

Antoine, itirafta bulunmadan önce ikinci dereceden cinayetle suçlanıyordu.

Polis, aynı mahkeme salonunda başka Facebook iletilerini takip ederek olayın detaylarını ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Antoine'in polisi yanıltmak için cinayetten birkaç saat sonra sosyal medyada arkadaşının nerede olduğunu soran bir ileti paylaştığı aktarıldı.

Antoine, daha önce verdiği ifadede Gargol ile çeşitli barlara gittiklerini, ancak daha sonra arkadaşının yabancı bir adamla tanışarak yanından ayrıldığını söylemişti.

Polis aynı zamanda Antoine'in cinayetin ardından bir arkadaşına giderek Gargol ile tartıştıklarını ve onu boğazladığını ağlayarak itiraf ettiği kanıtına ulaştı.

'Danimarkalı mucit Madsen, gazeteci Kim Wall'u öldürmeyi planladı'Isdal Kadını: Norveç'in 46 yıldır unutamadığı gizemli ölümBuz adam Ötzi'yi kim öldürdü?Papağanın 'tanık olduğu' cinayette karar