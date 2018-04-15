Berat Albayrak Almanya'ya geliyor

Enerji Bakanı Albayrak'ın Berlin ziyareti sırasında, Alman enerji şirketlerinin yöneticileri, Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi ve ayrıca önemli siyasi temaslarda bulunması bekleniyor.

Yaklaşık 90 ülkeden çok sayıda bakan, üst düzey yetkililer, şirket yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı konferansta, Paris İklim Anlaşması'nın 2030 yılı hedefleri masaya yatırılacak. Bu çerçevede, enerji sektöründeki dönüşüm stratejileri ve yeni teknolojiler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Albayrak'ın, konferansın ilk gününde, "Geçiş Dönemlerinde Enerji Piyasaları" başlıklı oturumda konuşma yapması öngörülüyor. Bu oturumun diğer konuşmacıları arasında, Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe, Norveç Enerji Bakanı Terje Soviknes ve Siemens Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike de bulunuyor.

Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak, 17-18 Nisan tarihlerinde Berlin'de yapılacak 4'üncü Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu konferansına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gelmesi bekleniyor.

Perde arkasında yürüttüğü temaslar kapsamında geçen aylarda Albayrak ile de bir araya gelen Altmaier, eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den farklı olarak bu görüşmeleri kamuoyuna yansıtmamış, geri planda kalmayı tercih etmişti.

Merkel'ın sağ kolu olarak bilinen, Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı görüşmelerinde kilit rol oynayan Altmaier, ayrıca geçen yıl Berlin-Ankara hattında yürüttüğü görüşmelerle, ilişkilerde gerilimin düşürülmesinde rol oynayan isimlerden.

Enerji Bakanı Albayrak'ın, konferansa ev sahipliği yapan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesi, mevkidaşı Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Enerji alanında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen, son olarak 2013 yılında yapılan Türk-Alman Enerji Forumu'nun yeni toplantısı da birçok kez planlanmasına rağmen ertelenmişti.

Türkiye ile Almanya arasında yaklaşık beş yıl önce kurulması kararlaştırılan Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO), yaşanan siyasi gerginliklerin de etkisiyle nedeniyle yıllardır toplanamıyor.

Ankara ile Berlin arasında geçen dönemde tırmanan siyasi gerilim, ekonomik işbirliğine de olumsuz yansıdı.

Ekonomide artan zorluklarla karşı karşıya bulunan Türkiye açısından en önemli dış ticaret ortağı Almanya ile ilişkileri tekrar canlandırmak, Alman yatırımcılara yeniden güven vermek büyük önem taşıyor.

Born, "Gayet tabii ki taraflar arasında bazı önemli konularda görüş ayrılıkları devam ediyor ancak Türkiye, stratejik olarak önemli bir ortak ve mümkün olan ölçüde, işbirliğinin sürdürülmesine önem atfediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak'ın Berlin ziyaretinde işbirliği mekanizmalarının canlandırılması, bu süreçlerin hızlandırılması konusunda ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı merak ediliyor.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı sözcülerinden Beate Baron, "Federal Alman Hükümeti için hukuk devleti ilkelerinin gözetilmesi temel öneme sahiptir, aynı zamanda ekonomi ve ticari ilişkilerinin zeminini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, diyaloğa hazır olmak, özellikle de zorlu dönemlerde, önemli bir gereklilik" şeklinde konuştu.

Baron, JETCO toplantısını bu yıl içerisinde gerçekleştirme hedefiyle iki ülke makamları arasında görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Alman yatırımcıların beklentileri

Türkiye, Alman yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunan bir ülke olarak görülse de, son dönemde ikili ilişkilerde yaşanan gerilimler, Türkiye'deki iç siyasi gelişmeler ve OHAL koşulları, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önündeki engeller olarak sıralanıyor.

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Wolf Ruthart Born, Türkiye'de normalleşmenin, Almanya ile ekonomik ilişkilerin canlandırılmasına da katkı sağlayacağını söyledi.