Berat Albayrak: ‘Kıbrıs’ta Tek Taraflı Sondaja İzin Veremeyiz’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kıbrıs Rum hükümetinin Akdeniz açıklarında “tek taraflı” sondaj çalışması yapmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İstanbul’daki bir enerji forumunda konuşan Albayrak, “Kıbrıs’taki zenginlikler Kıbrıslılar’a aittir” mesajını verdi. Bölgedeki “tek taraflı” siyasetleri eleştiren Albayrak, “Türkiye de burada tavrını ortaya koydu. Somut ve akılcı bir çözüm üretilmediği sürece, biz etkin olmak zorundayız. Tek taraflı bir sondaj yapılırsa, Türkiye olarak buna izin veremeyiz" diye konuştu.

Kıbrıs Rum hükümeti, Türk ordusunun İtalyan petrol şirketi Eni tarafından işletilen geminin doğalgaz araması planlanan bölgeye gidişine engel olduğunu iddia etmişti.

Türkiye, sondaj çalışmalarının Kıbrıslı Türkler’in adanın doğal kaynaklarına yönelik haklarını görmezden geldiğini savunuyor.

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis, bölgedeki sondaj çalışmasının, Türk donanma gemilerinin engellemesi devam ettiği takdirde sona erdirilebileceğini söyledi. Ancak Kasulidis, planlanan sondajın başka yerde devam etmesi gerektiğini ifade etti.