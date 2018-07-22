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Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor

22.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü, gelecek dönemde enflasyonla mücadele ve ekonominin hükümetin öncelikli konularından olacağını söyledi.

Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, yeni hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir" dedi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında konuşan Albayrak, yükselen korumacılığın da küresel ekonomi için olumsuz etkileri olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Albayrak konuşmasında Türkiye ekonomisinin temellerinin de güçlü olduğunu ifade etti.

Haziran ayında enflasyon yüzde 15'in üzerine çıkarak son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, son bir yıl içinde Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 20 oranında değer kaybetti.

Enflasyon

Buenos Aires'te Türk ekonomisine ilişkin konuşmasında Albayrak şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir. Ekonomik temellerimiz güçlü olmaya devam etmekte olup, görünümümüz umut vericidir. Şunu tekrar ifade etmek isterim ki, yakın zamandaki politikalarımız ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi, kredi büyümesinin makroihtiyai politikalarla sağlıklı hale getirilmesi, yapısal reformlarda kararlı adımlar atılması ve para politikası çerçevesinin güçlü olması üzerine oluşturulmuştur."

Dolar/TL kuru

Türkiye'de gelecek dönem için ekonominin öncelikli gündem olduğunu ifade eden Albayrak, bütçe disiplinini sürdürmeye, enflasyonla mücadele etmeye, iyi belirlenmiş yapısal reform gündemini uygulamaya odaklanıldığını söyledi.

g20 aile fotoğrafı

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1020831726195683328

Albayrak ayrıca, Türkiye'nin alt yapı projelerinin uygulanmasında da başarılı bir performans sergilendiğini kaydetti:

"2002 yılından bu yana, hükümetimiz, ülke genelinde altyapının iyileştirilmesi için önemli bir bütçe ayırmıştır. Bu önceliklendirme iki temel hedefe dayanmaktadır: Birincisi, yatırımlar için daha uygun bir ortamın oluşturulması, ve ikincisi, bölgesel kalkınma, barış ve istikrara katkıda bulunulmasıdır.

Altyapının geliştirilmesine yönelik olarak anlayışımız şudur: Bu çabalarımız yalnızca projenin taraflarına katkı sağlamakla yetinmemeli, aynı zamanda geniş bir toplumun geniş bir kesimi için kazan-kazan fırsatı yaratmalıdır."

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