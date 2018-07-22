Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor

"Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir. Ekonomik temellerimiz güçlü olmaya devam etmekte olup, görünümümüz umut vericidir. Şunu tekrar ifade etmek isterim ki, yakın zamandaki politikalarımız ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi, kredi büyümesinin makroihtiyai politikalarla sağlıklı hale getirilmesi, yapısal reformlarda kararlı adımlar atılması ve para politikası çerçevesinin güçlü olması üzerine oluşturulmuştur."

Haziran ayında enflasyon yüzde 15'in üzerine çıkarak son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, son bir yıl içinde Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 20 oranında değer kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Albayrak konuşmasında Türkiye ekonomisinin temellerinin de güçlü olduğunu ifade etti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında konuşan Albayrak, yükselen korumacılığın da küresel ekonomi için olumsuz etkileri olacağını söyledi.

Türkiye'de gelecek dönem için ekonominin öncelikli gündem olduğunu ifade eden Albayrak, bütçe disiplinini sürdürmeye, enflasyonla mücadele etmeye, iyi belirlenmiş yapısal reform gündemini uygulamaya odaklanıldığını söyledi.

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1020831726195683328

Albayrak ayrıca, Türkiye'nin alt yapı projelerinin uygulanmasında da başarılı bir performans sergilendiğini kaydetti:

"2002 yılından bu yana, hükümetimiz, ülke genelinde altyapının iyileştirilmesi için önemli bir bütçe ayırmıştır. Bu önceliklendirme iki temel hedefe dayanmaktadır: Birincisi, yatırımlar için daha uygun bir ortamın oluşturulması, ve ikincisi, bölgesel kalkınma, barış ve istikrara katkıda bulunulmasıdır.

Altyapının geliştirilmesine yönelik olarak anlayışımız şudur: Bu çabalarımız yalnızca projenin taraflarına katkı sağlamakla yetinmemeli, aynı zamanda geniş bir toplumun geniş bir kesimi için kazan-kazan fırsatı yaratmalıdır."