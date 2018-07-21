Berberoğlu Tüm Görüşlere ve Duruşmalara Çıkmama Kararı Aldı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT Tırları Davası’nda “devletin gizli belgelerini açıklamak” suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapse mahkum edilen CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun hakkındaki davanın, yeniden seçildiği için durdurulması ve tahliye edilmesi yönündeki başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.
Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Berberoğlu, kararın ardından avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar ile görüştü.
CHP’nin eski genel başkan yardımcısı, avukatları aracılığıyla yayınladığı kamuoyuna gönderdiği mesajında bundan sonra savunma hakkını kullanmama ve görüşlere çıkmama kararı aldığını söyledi.
Anayasal hakkının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından ayaklar altına aldığını belirten CHP İstanbul milletvekili, “Pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım. Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak” dedi.
“Her ağaç tek başına ve ayakta ölür”
Bu kararını bağımsız bir şekilde aldığını vurgulayan ve yayınladığı mesajını “Anayasası çalınan milletvekili olarak imzalayan Berberoğlu, kendisi üzerinden tüm topluma korku salındığını ifade etti:
“Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor. Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür.”
Yargıtay 16. Dairesi: “TBMM’nin Berberoğlu’nun yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına gerek yok”
Berberoğlu’nun cezaeviyle dışıyla iletişimi koparma kararını almasına neden olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını düzenleyen geçici anayasa maddesini ‘Anayasal bir özel hüküm’ olarak tanımladı ve “Anılan hükmün geçici madde olması, hükmün anayasal hüküm olma niteliğini değiştirmeyeceği gibi özel hüküm olması nedeniyle genel hüküm karşısında öncelikle uygulanma zorunluluğu hukukun temel ilkelerindendir” yorumunu yaptı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “Hakkındaki kovuşturmanın, TBMM’nin dokunulmazlığı yeniden kaldırmasına gerek duyulmaksızın genel hükümlere göre devam etmesi gerekir” diyerek 24 Haziran Seçimleri sonrası oluşan yeni parlamentonun Berberoğlu’nun dokunulmazlığını kaldırmasını ihtiyaç duymadığına hükmetti.
16. Ceza Dairesi, Berberoğlu’nun temyiz talebinin daha sonra değerlendireceğini de kararına yazdı.
Tutukluluğun devamı kararına şerh koyan 16. Ceza Dairesi üyesi Yusuf Hakkı Doğan “Yargı mercileri, karar verirken Meclis’in bu iradesinin önüne geçemez, yok sayamaz. Bu hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır” görüşünü dile getirdi.
Doğan, karşı oy yazısında “Anayasa; dokunulmazlığının kaldırılmasının yalnızca milletvekili seçildiği dönemle ve dokunulmazlığın kaldırılmasına konu dosyayla sınırlı olduğunu ortaya koymakla yetinmiş, yeni dönemde tekrar seçilen milletvekilinin aynı dosyayla yargılanmasını dokunulmazlığının tekrar kaldırılmasına bağlamıştır. Geçici 20. madde anayasa değişikliği maddesi değildir. Yani Meclis’in iznine tabi olan dokunulmazlık prosedürünü bir defa geçici olarak ortadan kaldırıyor. Burada bir anayasa maddesinin değişikliği değil, Meclis iradesinin ikame edilmesi söz konusudur. Yani dokunulmazlıkların kaldırılması izin prosedürünün kaldırılması iradesinin ikame edilmesidir. Yargı mercileri, karar verirken Meclis’in bu iradesinin önüne geçemez, yok sayamaz” ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu’ndan Yargıtay 16. Dairesi’ne “Hukuku katlediyorsunuz” tepkisi
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararını ve Enis Berberoğlu’nun buna karşı takındığı tutumu değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yargının hukuku katlettiği yorumunda bulundu.
CHP lideri, “Enis Bey ne yapsın? Adalet yok. Adalet arıyor. Yargıtay oturuyor. Cuma günü bir karar alıyor. İlgili daire ve herkes tatile çıkıyor. O tatil yüzünüze, gözünüze dursun ya. Ne tatili kardeşim? Adaleti katlediyorsunuz. Yargıyı katlediyorsunuz. Dünyanın bildiği bir şey devlet sırrı olur mu? O davada beraat edenler var. 15-20 yıl hapse mahkum olanlar çıktı. 5 yıllık ceza verilmiş o da kesinleşmemiş. Ama Enis Berberoğlu içerde. Milletvekili seçilmiş. Gelip yemin etmesi engelleniyor. Parlamentonun yasa değişikliğini hangi gerekçe ile yaptığını biliyor. Komisyon başkanı tarafından açıklanıyor. Ama Yargıtay'daki hakimler, ‘Hayır efendim, Meclisin iradesi bizi bağlamaz’ diyorlar. Meclisin iradesi sizi bağlamazsa siz hangi yasayı uyguluyorsunuz?” dedi.
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