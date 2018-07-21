Berberoğlu Tüm Görüşlere ve Duruşmalara Çıkmama Kararı Aldı

Anayasal hakkının Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından ayaklar altına aldığını belirten CHP İstanbul milletvekili, “Pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım. Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak” dedi.

“Her ağaç tek başına ve ayakta ölür”

Bu kararını bağımsız bir şekilde aldığını vurgulayan ve yayınladığı mesajını “Anayasası çalınan milletvekili olarak imzalayan Berberoğlu, kendisi üzerinden tüm topluma korku salındığını ifade etti:

“Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor. Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür.”

Yargıtay 16. Dairesi: “TBMM’nin Berberoğlu’nun yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına gerek yok”

Berberoğlu’nun cezaeviyle dışıyla iletişimi koparma kararını almasına neden olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını düzenleyen geçici anayasa maddesini ‘Anayasal bir özel hüküm’ olarak tanımladı ve “Anılan hükmün geçici madde olması, hükmün anayasal hüküm olma niteliğini değiştirmeyeceği gibi özel hüküm olması nedeniyle genel hüküm karşısında öncelikle uygulanma zorunluluğu hukukun temel ilkelerindendir” yorumunu yaptı.