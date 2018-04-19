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“Berghain kapatılsın” teklifi geri çekildi

19.04.2018 23:43 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’deki dünyaca ünlü gece kulübü Berghain’ın kapatılmasına yönelik girişim sonuçsuz kaldı.

“Berghain kapatılsın” teklifi geri çekildi

Sağ popülist AfD, tepkiler üzerine teklifini geri çekti.Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yerel meclis üyesinin Berlin'deki ünlü gece kulübü Berghain'in kapatılması için verdiği teklif tepkilere neden oldu. Friedrichshain-Kreuzberg Bölge Meclisi'ndeki AfD grubu üyesi Sibylle Schmidt, günlerce devam eden techno partileriyle ve yaygın uyuşturucu kullanımıyla ünlü gece kulübünün işletme lisansının iptalini talep etti. Schmidt bölgedeki diğer gece kulüplerinin açılış saatlerinin de 22:00-06:00 arasında olacak şekilde sınırlandırılmasını istedi.

Konuya ilişkin Deutsche Welle'ye konuşan Schmidt, "Bölgenin çok yönlü uyuşturucu probleminin kontrol altına alınmasını istediğini” ifade ederek, "havaalanı desibelinde bir ortamda günlerce kalmanın sağlıklı da olmadığını” söyledi.

AfD: Yasaklar partisi değiliz

AfD'den yapılan açıklamada ise Schmidt'in parti üyesi olmadığı ve partinin görüşlerini temsil edemeyeceği belirtilerek, söz konusu teklifin geri çekildiği ifade edildi. AfD Berlin Sözcüsü Ronald Gläser, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "AfD bir yasaklar partisi değil” diye konuştu.

Schmidt ise partinin teklifi kendisine danışmadan geri çektiğini söyledi.

"Bodyguardlara hakaret"

Söz konusu teklif, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Berghain etiketiyle attıkları tweet'lerde Schmidt'in teklfini "aşırı İslamcılara yakışan" bir öneri olarak tanımladı.

Teklifin kendisinin yanı sıra, Schmidt'in Berghain'in bodyguardları için kullandığı "aptal” ve "çirkin” ifadeleri de alay konusu oldu. Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Sven Kohlmeier, teklife ilişkin attığı tweet'te, "Berghain'da seks ve uyuşturucu isteyen AfD içeri alınmamış mı? Teklifi okuduğunuzda bu izlenimi ediniyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklifte Schmidt'in kulüplerde yeterli aydınlatma sağlanması ve personelin cinsel münasebetleri engellemesi şeklindeki talebi de alay konusu oldu.

Berlin Gece Kulüpleri Komisyonu, Facebook sayfasında AfD'nin "mantıksız önerisine daha fazla dikkat çekmemek" için konuya ilişkin yorum yapmayacağını açıkladı.

DW,dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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