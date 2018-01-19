HABER

Berlin antisemitizmle mücadele sorumlusu istiyor

19.01.2018 10:08 | Son Güncelleme 3 saat önce

Almanya'da meclis, hükümete bir antisemitizmden sorumlu devlet bakanlığı oluşturması çağrısı yaptı.

Sağ popülist AfD partisi ise antisemitizmin "Müslümanlardan kaynaklandığını" savundu.Almanya'da Federal Meclis, Yahudi düşmanlığıyla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla "antisemitizmle mücadele sorumlusu" pozisyonu oluşturulmasını istedi.

Mecliste Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi'nin (Bündnis 90/Die Grünen) sunduğu ortak karar tasarısı perşembe günü oylamaya sunuldu. Oylamada tasarının görüşülmesine devam etmek isteyen Sol Parti çekimser kalırken, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) de dahil olmak üzere diğer tüm partilerin milletvekilleri "evet" oyu kullandı.

Mecliste kabul edilen karar kapsamında hükümete bir "antisemitizmle mücadele sorumlusu" görevlendirmesi çağrısı yapıldı.

AfD'ye tepki

Mecliste parti temsilcilerinin sırayla söz aldığı tartışmada sağ popülist AfD adına konuşan Beatrix von Storch, Almanya'da Yahudi düşmanlığının "özellikle Müslüman göçmenlerden kaynaklanan bir sorun" olduğunu savundu.

Diğer partiler adına konuşma yapan milletvekilleriyse AfD'yi "kendi içlerindeki Yahudi düşmanı eğilimlere mesafe almamakla" suçladı. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt, AfD'yi hedef alan konuşmasında "Sizin büyük bir Yahudi düşmanlığı sorununuz var" dedi.

Almanya Yahudileri memnun

Almanya Yahudileri Merkez Konseyi, söz konusu karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konsey tarafından yapılan açıklamada, "Milletvekilleri Yahudi toplumunun endişelerini ciddiye aldıklarının açık bir sinyalini verdi" denilerek "antisemitizmle mücadelenin herkesin görevi olduğuna" dikkat çekildi.

Konsey Başkanı Josef Schuster, göçmenlere yönelik verilen uyum kurslarında antisemitizm konusunun daha fazla yer almasında ise geç kalındığını söyledi. Schuster, "Ancak Müslümanlara karşı genel bir şüphenin oluşturulmasını ya da dini bir azınlığı dışlamak amacıyla konunun araçsallaştırılmasını açık bir şekilde reddediyoruz" dedi.

Mecliste kabul edilen karar metnine göre, atanacak yetkilinin bilim, eğitim ve sivil toplum alanlarından gelen bağımsız bir uzmanlar grubunun danışmanlığında çalışması planlanıyor. Antisemitizmle mücadele sorumlusunun, Başbakanlık ya da İçişleri Bakanlığı bağlı olması düşünülüyor. Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ise bakanlığın Başbakanlık bünyesinde yer alması taraftarı.

DW/AFP/BÜ/HS

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

Osman Pamukoğlu'na askeri yasak

Osman Pamukoğlu'na askeri yasak

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

İlginizi Çekebilir

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

ABD'de yeni eyalet! Bağımsızlık ilan ettiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

Assange'dan Trump ve NBC'ye 15 Temmuz tokadı!

Assange'dan Trump ve NBC'ye 15 Temmuz tokadı!

İngiltere'de alarm! Yollar kapatıldı!

İngiltere'de alarm! Yollar kapatıldı!

Havada dört saat dehşet! Çığlıklar yükseldi

Havada dört saat dehşet! Çığlıklar yükseldi

Afrin'e doğru: Azez'e ÖSO takviyesi... Türk bayraklarıyla gittiler!

Afrin'e doğru: Azez'e ÖSO takviyesi... Türk bayraklarıyla gittiler!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

'Erdoğan ABD’ye sert çıkarken, ÖSO temasa geçti' Olay iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.