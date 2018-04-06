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Berlin DİTİB-Ankara ilişkisinden rahatsız

06.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Almanya hükümeti DİTİB camilerinde Türkiye'nin siyasi etki yaratmaya çalışılmasından kaygı duyduğunu açıkladı.

Hükümete Suriye harekâtında Türkiye'nin hangi gruplaşmalarla işbirliği yaptığı da soruldu.Alman hükümeti Türkiye'nin Almanya'daki camilerde siyasi nüfuz kullanmasının kaygı verici olduğunu duyurdu. Hükümetin Sol Parti Federal Meclis Grubu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtının desteklenmesi için çağrıda bulunmasının endişeyle kaydedildiği belirtildi.

Hükümetin açıklamasında, bu gibi davranışların anlaşmazlıkların Alman toplumuna taşınmasına veya mevcut gerginliklerin artmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.

"Federal hükümetin DİTİB camilerindeki imamların Diyanet tarafından dini hizmetleri aşan görevlere dâhil edilmesine karşı olduğu" belirtilen açıklamada, "Alman hükümetinin Suriye'deki durumla ilgili olarak Türk hükümetiyle daimi, açık ve eleştirel görüş alışverişi içinde olduğuna ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği tarafından listelenen terörist gruplarla işbirliği yaptığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığına" da yer verildi.

"Türkiye terörist gruplarla işbirliği yapıyor mu?"

Alman hükümeti "devlet çıkarlarını" ilgilendirdiği gerekçesiyle önergedeki sorulardan bazılarını gizlilik şartıyla yanıtladı. Ayrıntıların açıklanmasının Alman dış istihbarat servisi BND'ye zarar verebileceği belirtildi. "Özel" ve "gizli" olarak sınıflandırılan yanıtları sadece yetkili meclis üyeleri görebiliyor.

Gizlilik gerektiren sorular arasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) veya Suriye'nin ulusal ordusunun Türkiye ile birlikte hareket edip etmediği de bulunuyor. "Türkiye'nin El Kaide'ye yakın cihatçı ve terörist gruplarla işbirliği yaptığına dair hangi bilgilere sahip olunduğu" sorusuna da Alman hükümeti tarafından açık yanıt verilmedi.

DW,KNA/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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