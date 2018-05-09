Berlin İş Mahkemesi: Öğretmen derste başörtüsü takamaz

Karara gerekçe olarak kamu hizmetinde dini sembolleri yasaklayan Tarafsızlık Yasası gösterildi.Berlin İş Mahkemesi, bir ilkokul öğretmeninin başörtüsüyle ders verebilmek için Berlin Eyaleti'ne açtığı davayı reddetti. Mahkeme, kararına gerekçe olarak Berlin Eyaleti'nde 2005 yılında yürürlüğe giren Tarafsızlık Yasası'nı gösterdi. Bu yasa, kamu hizmetinde çalışan öğretmen, polis, yargıç gibi kişilerin dini ve dünya görüşlerini yansıtan semboller taşımasını yasaklıyor.

Mahkemenin hakimi Arne Boyer, bu yasanın anayasaya aykırı olmadığını belirterek, öğretmenin şikayetini haksız buldu. Hakim Boyer, kararı açıklarken "Bu mahkeme salonunda haç asılı değil. İlkokul öğrencilerine ders verecek bir öğretmenin başörtüsü takmamasını doğru buluyoruz" şeklinde konuştu. Dindar olan herkesin okullarda ders verecebileğini ifade eden Boyer, ancak bunun dışarıya yansıtılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Hakim ayrıca, bu kararın emsal teşkil etmediğine dikkat çekti. Mahkeme kararında temyiz yolunu açık bıraktı.