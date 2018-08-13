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Berlin: İstikrarlı Türkiye ekonomisi Almanya’nın da çıkarına

13.08.2018 15:48 | Son Güncelleme

Alman hükümeti Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri yakından izlediğini açıkladı.

Berlin: İstikrarlı Türkiye ekonomisi Almanya’nın da çıkarına

Hükümet sözcüsü, "İstikrarlı Türkiye, Almanya‘nın da çıkarınadır" açıklamasında bulundu.Alman hükümetinden Türkiye'deki ekonomik gelişmeler konusunda açıklama geldi. Açıklama Berlin'de Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapıldı. Seibert, "Pek tabii ki istikrarlı bir Türkiye ekonomisi Almanya'nın da çıkarınadır" dedi. Sözcü, hükümetin gelişmeleri takip ettiğini de sözlerine ekledi.

Almanya Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları ise Türk Lirası'nın değer kaybı ve durumun Almanya'ya olası etkileri üzerine yorum yapmaktan kaçındı.

Berat Albayrak'tan Altmaier paylaşımı

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in açıklamalarından duyduğu memnuniyete dair Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu

Alman Bakan Altmaier Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, ABD'nin Çin ve Türkiye'ye ek gümrük vergisi uygulamasını eleştirerek, "bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor hem de yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor" demişti.

Maliye Bakanı Albayrak, "Altmaier'i açıklamasından dolayı takdir ettiğini belirterek, iyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçilerin, Türk halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilere duydukları güveni güçlendireceğini" belirtti.

DW,Reuters/GA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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