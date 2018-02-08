Berlin partilerinin uyuşturucu bilançosu

Berlin'deki gece kulüpleri ve barlardaki uyuşturucu kullanımı hakkında yapılan ilk kapsamlı araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Berlin yerel yönetimi tarafından yaptırılan araştırmaya göre, renkli gece hayatıyla ünlü Berlin'deki partilere katılanların yarısı, sık sık amfetamin ve MDMA (ecstasy) alıyor.

Avrupa'nın en büyük üniversite hastanelerinden Charite Hastanesi ve Berlin kamu sağlık dairesinin ortak hazırladığı araştırma raporunda kentteki kulüplerde eğlenmeye gidenlerin yüzde 50.3'ü son 30 gün içinde amfetamin kullandığını söylerken, yüzde 49.1 ‘i de ecstacy aldığını belirtti. Bu iki uyuşturucuyu yüzde 36 ile kokain ve yüzde 32.3 ile ketamin takip etti.

Rapor ayrıca partiseverlerin yüzde 12'sinin LSD kullandığını, yüzde 9.4'ünün ise aslında gündüz aşırı uyku eğilimine neden olan ve nöropsikiyatrik bir hastalık olan narkolepsinin tedavisinde kullanılan GHB maddesi aldığını ortaya koydu.

Sigara (yüzde 72.3) ve alkol (yüzde 87.7) tüketiminin de yaygın olduğu gözlemlenirken, araştırmaya katılanların yüzde 62.3'ü esrarın bir türünü kullandığını belirtti.