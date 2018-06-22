HABER

Berlin: Türkiye kuralları ihlal ediyor

22.06.2018 18:15 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sol Parti milletvekili Hunko’nun AGİT seçim gözlemcisi olarak Türkiye’ye alınmamasının uluslararası kuralların ihlali olduğunu belirtti.

Berlin: Türkiye kuralları ihlal ediyor

Bakanlık seyahat yasağının kaldırılması için uğraşıyor.Almanya Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran seçimlerinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi ekibinde yer alan Alman Sol Parti milletvekili Andrej Hunko'nun Türkiye’ye girişine izin verilmemesi nedeniyle Türkiye'yi uluslararası kuralları ihlal etmekle suçladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uyguladığı seyahat yasağının "söz verdiği kurallarla bağdaşmadığını” söyledi. Sözcü, Türkiye’nin AGİT’in gönderdiği gözlemci heyetine müdahale etmesini eleştirerek, böyle bir durumda "ev sahibi ülkenin gözlemci ekibinin bileşenleri konusunda hiçbir şekilde etki sahibi olmaması” gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin Hunko’ya karşı uyguladığı seyahat yasağının kaldırılması için AGİT ile yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten sözcü, AGİT'in de Almanya’nın da kendi duruşlarını "Türk tarafına açık bir şekilde” ifade ettiklerini söyledi.

AGİT'ten Türkiye’ye çağrı

Konuyla ilgili AGİT Parlamenter Asamblesi de bir açıklama yaptı. Biri Alman, diğeri İsveçli iki milletvekilinin Türkiye'ye alınmamalarının eleştirildiği açıklamada, “AGİT Parlamenter Asamblesi, iki seçim gözlemcisinin girişlerinin, iddiaya göre geçmişte sarf ettikleri siyasi görüşleri nedeniyle reddedilmesi konusunda üzüntülerini ifade ediyor” denildi.

Türkiye’nin almış olduğu karar nedeniyle “hayal kırıklığına uğradıklarının” aktarıldığı açıklamada, "karar uluslararası seçim gözlemi grubunun işlerini olumsuz etkileyebilir” denildi. Açıklamada, her ülkenin kendi topraklarına girecek insanları kendisinin belirleme hakkının olduğu belirtilirken Türkiye'nin daveti üzerine oluşturulan seçim gözlemcisi grubunun görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada AGİT'in seçim gözlemi uygulamasına göre gözlemcileri davet eden ev sahibi ülkenin gözlemci heyetine karışma hakkının bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca "Türk makamlarının AGİT Parlamenter Asamblesi gözlemcilerine gerekli desteği sağlayacaklarını umut ediyoruz” denilerek Türkiye’ye çağrı yapıldı.

Ne olmuştu?

Türkiye, 24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Türkiye'ye gidecek AGİT seçim gözlemcisi heyetinde yer alan Alman Sol Parti milletvekili Andrej Hunko ile İsveç Yeşiller Partisi milletvekili Jabar Amin'in Türkiye'ye girişine izin vermemişti.

Hunko, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, AGİT gözlemcisi olarak Ankara'ya gitmek üzere Viyana'dan uçağa bindiğini, kendisine giriş izni verilmediği bilgisini alınca uçaktan indiğini söylemişti. Hunko, Türkiye’nin seyahat yasağına gerekçe olarak "terör destekçiliği suçlamasının" sunulduğunu belirtmişti. Nisan 2017’de yapılan anayasa değişiklik referandumu sırasında Avrupa Konseyi'nin seçim gözlemcisi olan Hunko, Diyarbakır’daki oy verme ve sayılma işlemleri sırasında polisin engellemeleriyle karşılaştıklarını savunmuştu.

İsveç milletvekili Amin de yaptığı açıklamada, İstanbul'da havalimanında pasaport kontrolü sırasında ülkeye giriş yasağı olduğunu öğrendiğini, polis memurlarının pasaportunu aldıklarını ve "talimatın yukarıdan geldiği" bilgisini verdiklerini ifade etmişti.

dpa,AFP,DW/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERFotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?Fotoğraftaki tuhaflığı fark edebildiniz mi?
Çekya'da hükümetten eşcinsel evliliklere destekÇekya'da hükümetten eşcinsel evliliklere destek
24 Haziran Türkiye'yi AB'ye taşıyabilir mi?24 Haziran Türkiye'yi AB'ye taşıyabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Bu ifadeler kriz yaratır! Türkiye'ye karşı bir aradalar!

Bu ifadeler kriz yaratır! Türkiye'ye karşı bir aradalar!

İşçiler sarayının gazını kesti! Cumhurbaşkanı'na şok!

İşçiler sarayının gazını kesti! Cumhurbaşkanı'na şok!

Savaşın ayırdığı Koreli aileler Ağustos'ta buluşacak

Savaşın ayırdığı Koreli aileler Ağustos'ta buluşacak

Yoga tutkunları Times Meydanı'nda buluştu

Yoga tutkunları Times Meydanı'nda buluştu

Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!

Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.