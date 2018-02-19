Berlin Türkiye'deki Alman tutuklular için devrede

Yücel'in serbest bırakılması sonrası tutuklu Alman sayısı beşe düştü.Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının ardından Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert'ten Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları konusunda bir açıklama geldi.

Seibert açıklamasında "Hükümetinin siyasi nedenlerle tutukluluğu devam eden Almanların serbest bırakılması için 'tüm kanallar' üzerinden çalışmalarına devam ettiğini" ifade etti.

Türkiye'deki tutuklu bulunan Alman vatandaşları iki ülke arasındaki son iki yıl içerisinde yaşanan gerginlikte önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Gabriel ve Erdoğan görüşmesi

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Türkiye'de tutukluluğu devam eden Alman vatandaşlarına ilişkin olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in geçtiğimiz hafta Roma ve İstanbul'da iki defa görüştüğünü doğruladı.

Görüşmelerin olumlu bir sonuca varmış olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden bakanlık sözcüsü, tutukluluğu devam eden diğer beş Alman vatandaşının serbest bırakılması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İddianamesiz bir seneyi aşkın bir süre tutuklu kaldıktan sonra Cuma günü özgürlüğüne kavuşan Deniz Yücel, hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmadığı için Türkiye'den ayrılarak Almanya'da dönmüştü. 4 ila 18 yıl hapsi istenen Yücel'in davası, Haziran ayında başlayacak.

dpa/MY,ÖA

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