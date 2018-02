Berlinale 15 Şubat'ta başlıyor

15 Şubat’ta başlayacak festivalde açılışı Wes Anderson imzalı “Isle of Dog” yapacak. Altın Ayı için 19 filmin yarışacağı festivalde Türkiye’den de üç film yer alıyor.Berlinale olarak bilinen Berlin Film Festivali'nin programı Salı günü düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de 15-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek festivalin yarışmalı bölümünde toplam 24 film gösterilecek, bu filmlerden 19'u Altın Ayı için yarışacak. Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, bu yıl yarışmalı bölümdeki filmler için ana konu belirlemediklerini ancak medeni cesaret, sanatçıların hayatından kesitler ve mültecilerin hikâyelerini anlatan filmlerin ön plana çıktığını söyledi.

Bu bölümde Gus Van Sant'ın yönetmenliğini yaptığı "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot” (Merak Etme, Yürüyerek Çok Uzaklaşamayacaktır) ile Benoit Jacquot imzalı "Eva” ve Steven Soderberg'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu "Unsane” dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor.

Açılışı Wes Anderson yapacak