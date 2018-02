Berlinale bugün başlıyor

Wes Anderson daha önce de Berlinale'ye konuk olmuş bir yönetmen. Anderson, "Tenenbaum Ailesi" (The Royal Tennenbaums) ve "Suda Yaşam" (The Life Aquatic with Steve Zissou) filmleriyle daha önceki yıllarda Altın Ayı için yarışmıştı. Anderson'ın çektiği "Büyük Budapeşte Oteli" de 2014 yılında Berlinale'nin açılışını yapmış ve film Jüri Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.

Altın Ayı için 19 film yarışıyor

"Köpek Adası" aynı zamanda Altın Ayı için yarışan filmler arasında yer alıyor. Festivalin yarışmalı bölümünde bu yıl toplam 24 film gösterilecek, bu filmlerden 19'u Altın Ayı ve Gümüş Ayı için yarışacak.

Bu bölümde Gus Van Sant'ın yönetmenliğini yaptığı "Merak Etme, Yürüyerek Çok Uzaklaşamayacaktır" (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot ), Benoit Jacquot imzalı "Eva", Steven Soderberg'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu "Unsane", Christian Petzold'un "Transit" adlı filmi dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor.

Jüri başkanı Alman yönetmen Tom Tykwer

68'inci Berlin Film Festivali'nde uluslararası jürinin başkanlığını ise Alman yönetmen Tom Tykwer üstlenecek. 1998 yılında ''Koş Lola Koş'' (Lola rennt) adlı filmiyle adını uluslararası alanda duyuran Tykwer, ''Cennet'' (Heaven), "Uluslararası" (The International), ''Bulut Atlası'' (Cloud Atlas) gibi yapımlarla tanınıyor.