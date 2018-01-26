HABER

Berlinale için ocak başında

26.01.2018 08:14 | Son Güncelleme 6 saat önce

Almanya'ya iltica etmeden önce televizyonda yemek programı sunan Suriyeli Malakeh Jazmati, Berlin Film Festivali'nin açılış resepsiyonu için yemek yapmakla görevlendirildi.

15 Şubat'ta başlayacak olan Uluslararası Berlin Film Festivali'nin açılış törenindeki resepsiyonun yemekleri için festival yönetimi Suriyeli bir mülteci ile anlaştı. 2015 yılında Almanya'ya gelen 30 yaşındaki Malakeh Jazmati, 400'den fazla önemli konuk için Suriye mutfağının lezzetlerini hazırlayacak.

Eşi ile birlikte Berlin'de ufak bir hazır yemek işletmesine sahip olan Jazmati, Berlinale yönetiminden telefon geldiğinde hem çok şaşırdığını hem de çok mutlu olduğunu söylüyor ve "Önce Berlin'deki herhangi bir film festivalinden aradıklarını sandım. Uluslararası Berlin Film Festivali'nden aradıklarını anlayınca sevinmenin de ötesinde, hayallerimi gerçekleştiriyormuşum gibi hissettim kendimi" şeklinde konuşuyor.

Jazmati, açılış resepsiyonu için Berlinale'nin sorumlu şefi Martin Scharff'in yönetiminde çalışacak ve Suriye yemek kitabı ile tanınan Lübnanlı-Amerikan usta Barbara Massaad ile işbirliği yapacak. Suriyeli şef, hazırlayacağı menü ile insanlara Suriye mutfağının falafel ve humusdan ibaret olmadığını göstermeyi amaçladığını söylüyor.

Berlinale'nin seçimini Almanya'ya sığınmacı olarak gelen Jazmati'den yana kullanması, kurulduğu 1951 yılından beri dünyadaki acil sosyal ve siyasi konulara mercek tutmayı hedefleyen festivalin misyonuna da uygun. Berlin Film Festivali, özellikle 2015'te Ortadoğu ve Afrika'dan Avrupa'ya yaklaşık bir milyon sığınmacının gelmesinin ardından Şubat 2016'daki programında mültecilere ve göç konusuna yoğun olarak yer vermişti.

DW/Reuters,AÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

Kız kardeşinin sevgilisiyle yakalayınca öldürdü! Cinayette şok detaylar

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Afrin operasyonundaki şehit ve yaralı sayısı açıklandı!

Piknikte PKK'lılarla çatıştı! TSK'dan ihraç edilen asker hakkında sevindiren karar!

Piknikte PKK'lılarla çatıştı! TSK'dan ihraç edilen asker hakkında sevindiren karar!

Hulusi Akar SADAT ile görüşmek istemedi ama...

Hulusi Akar SADAT ile görüşmek istemedi ama...

Son dakika: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

Son dakika: TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soros: Trump yönetimi dünya için bir tehdit

Soros: Trump yönetimi dünya için bir tehdit

Venedik'te tuzlu hesap kesen restorana tuzlu ceza

Venedik'te tuzlu hesap kesen restorana tuzlu ceza

Suriye'de akılalmaz pazarlık! Kürtlerden Esad'a 'yardım et' çağrısı

Suriye'de akılalmaz pazarlık! Kürtlerden Esad'a 'yardım et' çağrısı

Trump, aşırı sağcı İngiliz grubun videolarını paylaştığı için özür diledi

Trump, aşırı sağcı İngiliz grubun videolarını paylaştığı için özür diledi

Almanya Afrin operasyonunu konuşuyor: Türk-Kürt çatışması...

Almanya Afrin operasyonunu konuşuyor: Türk-Kürt çatışması...

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi pazar günü sandık başına gidiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi pazar günü sandık başına gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.