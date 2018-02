Berlinale’de kadın sinemacıların zaferi

Polonyalı kadın yönetmen Małgorzata Szumowska da “Twarz” ile en iyi ikinci filme verilen Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü.Berlin Film Festivali’nde ödül törenine kadın sinemacılar damgasını vurdu. Romanya’dan Adina Pintilie “Touch me not” filmi ile Altın Ayı ödülüne uzanmakla kalmadı, aynı zamanda En İyi İlk Film ödülüne de layık görüldü. Alman yönetmen Tom Tykwer’in başkanlığındaki uluslararası jürinin, yarışma bölümünün en iyi filmi seçtiği “Touch me not”, “deneysel belgesel” olarak nitelendirilebilecek bir film. Yönetmen Pintilie’nin fiziksel temasa giremeyen bir kadının hikayesini anlattığı yapım, ilk gösteriminden itibaren festivalin en tartışmalı filmlerinden biri olmuş, transseksüellikten ağır engellilerle cinsel ilişkiye kadar, cinselliğin birbirinden farklı yüzlerine bakan film, içerdiği seks sahneleri yüzünden çok sayıda seyircinin sinema salonunu terketmesine neden olmuştu. Ülkesinde, Bükreş Deneysel Filmler Festivali’nin küratörü olarak da tanınan Pintilie, ilk uzun metraj çalışması ile “mahremiyetin ne olduğunu bulmaya” çalıştığını kaydediyor. 2017’de Macar yönetmen Ildikó Enyedi'nin "Beden ve Ruh” filmi ile Altın Ayı’yı kazanmasından sonra bu sene de Pintilie’nin festivalin büyük ödülünü almasıyla, üst üste ikinci kez ana akımın dışında yer alan Doğu Avrupalı bir kadın yönetmenin Berlinale’nin galibi olması da kayda değer bir not.