Berlinale’de kadın sinemacıların zaferi

Polonyalı kadın yönetmen Małgorzata Szumowska da “Twarz” ile en iyi ikinci filme verilen Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü.Berlin Film Festivali’nde ödül törenine kadın sinemacılar damgasını vurdu. Romanya’dan Adina Pintilie “Touch me not” filmi ile Altın Ayı ödülüne uzanmakla kalmadı, aynı zamanda En İyi İlk Film ödülüne de layık görüldü. Alman yönetmen Tom Tykwer’in başkanlığındaki uluslararası jürinin, yarışma bölümünün en iyi filmi seçtiği “Touch me not”, “deneysel belgesel” olarak nitelendirilebilecek bir film. Yönetmen Pintilie’nin fiziksel temasa giremeyen bir kadının hikayesini anlattığı yapım, ilk gösteriminden itibaren festivalin en tartışmalı filmlerinden biri olmuş, transseksüellikten ağır engellilerle cinsel ilişkiye kadar, cinselliğin birbirinden farklı yüzlerine bakan film, içerdiği seks sahneleri yüzünden çok sayıda seyircinin sinema salonunu terketmesine neden olmuştu. Ülkesinde, Bükreş Deneysel Filmler Festivali’nin küratörü olarak da tanınan Pintilie, ilk uzun metraj çalışması ile “mahremiyetin ne olduğunu bulmaya” çalıştığını kaydediyor. 2017’de Macar yönetmen Ildikó Enyedi'nin "Beden ve Ruh” filmi ile Altın Ayı’yı kazanmasından sonra bu sene de Pintilie’nin festivalin büyük ödülünü almasıyla, üst üste ikinci kez ana akımın dışında yer alan Doğu Avrupalı bir kadın yönetmenin Berlinale’nin galibi olması da kayda değer bir not.

Berlinale’de, yarışma bölümünün en iyi ikinci filmine verilen Jüri Büyük Ödülü de bir kadın sinemacının oldu. Polonyalı yönetmen Małgorzata Szumowska’nın kara mizah örneği “Twarz” adlı filmi, ülkedeki yabancı düşmanlığını mercek altına alıyor. Film, bir yüz transplantasyonundan sonra toplum tarafından dışlanan bir adamın hikayesi. Szumowska, böylece ikinci kez bir Gümüş Ayı’ya layık görüldü. Polonyalı sinemacı, 2015 yılında da “Body” filmi ile Berlinale’de en iyi yönetmen seçilmişti.

68. Berlinale'nin en iyi yönetmen ödülü ise festivalin açılışını yapan animasyon filmi “Isle of dogs” ile ABD’li sinemacı Wes Anderson’a verildi. Anderson da 2014 yılında yine festivalin açılışını yapan “The Grand Budapest Hotel” ile ödüle uzanmış ve yarışma bölümünün en iyi ikinci filmine verilen Jüri Büyük Ödülü’nü almıştı.

Güney Amerika'ya üç ödül

Güney Amerika Sineması da Berlin’de göz doldurdu. Festivalin ilk 25 yılında yöneticiliğini yapan sinema tarihçisi Alfred Bauer’in adına konan ve sinema sanatına yeni perspektifler sunan bir yapıma verilen Gümüş Ayı Ödülü’nü, “Las Herederas” ile Paraguaylı yönetmen Marcelo Martinessi aldı. Paraguaylı tiyatro oyuncusu Ana Brun da, ilk sinema filmi olan ve iki yaşlı kadının ilişkisi ekseninde dönen “Las Herederas”daki performansıyla Berlinale’de en iyi kadın oyuncu seçilerek Gümüş Ayı ödülü aldı. Bir ödül de Meksika’ya gitti. Berlinale’de en iyi senaryo ödülü Meksikalı yönetmen Alonso Ruizpalacios imzalı “Museo”ya verildi. Gümüş Ayı ödülünü, bir hırsızlığın hikayesini anlatan ve gerilim ve yol filmi ögeleri taşıyan filmin senaristleri Manuel Alcalá ve Alonso Ruizpalacios paylaştı.