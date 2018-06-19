Berlin’de Demirtaş'la dayanışma etkinliği

Ekinliğe Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş’ın yanı sıra Cem Özdemir ve Can Dündar da katıldı.Almanya'nın başkenti Berlin'deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nda Salı akşamı Kasım 2016 dan beri tutuklu gözaltında tutulan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı ve partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için dayanışma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde yazdığı Seher adlı kitabından bölümler okundu. Kitabın Ekim 2018’de Almanca da yayımlanması planlanıyor.
Berlin’in en küçük devlet tiyatrosu olan Maxim Gorki’nin yöneticisi Şermin Langhoff, etkinliğin açılışında Demirtaş’tan gelen kısa bir mesajı okudu. Langhoff, Demirtaş'ın toplantı için teşekkür ettiğini ve "Faşizme karşı demokrasinin ve özgürlüklerin yanında, ezilenlerin tarafında yürüttüğümüz bu mücadelenin mutlaka kazanılacağına inanıyoruz" dediğini aktardı.
Etkinlikte gecenin düzenlenmesine katkıda bulunan Türkiye Almanya Kültür Forumu'ndan Osman Okkan ve Alman gazeteci-yazar Günther Wallraff da birer konuşma yaptı. "Seher – Bir siyasi tutuklunun hikayesi" adlı etkinliğe Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirel, Köln'de yaşayan yazar Doğan Akhanlı ve Yeşiller partisinden Berivan Aymaz katıldı.
Cem Özdemir ve Can Dündar'dan destek
Etkinliğin sohbet bölümünde de Almanya'daki Yeşiller partisinin eski eşbaşkanı Cem Özdemir ve Berlin'de yaşayan gazeteci-yazar Can Dündar yer aldı. Cem Özdemir burada yaptığı konuşmada, "Demirtaş, unutulmak istendiği için cezaevinde tutuluyor. Erdoğan hala Demirtaş’tan, cezaevinde olmasına rağmen ondan korkuyor" şeklinde konuştu.
Özdemir, "Alman politikacıların Türkiye ziyaretlerinde Selahattin Demirtaş ile görüşmeyi talep etmelerini isterdim. Bu dilekleri reddedilse bile. Avrupa, özgürlüğün kıtası ise herkes için demokrasi ve ifade özgürlüğü talep etmek gerek" ifadelerini kullandı. 24 Haziran seçimlerine de değinen Özdemir, Türkiye'de son özgür seçimin Temmuz 2015’de yaptıldığını söyledi. Özdemir, "Muhalefetin çoğunluğu kazanması durumunda AB ile müzakereleri hızlandırıp muhalefetin güçlenmesine katkıda bulunabiliriz" şeklinde konuştu.
Can Dündar da bu tür etkinliklerin önemini vurgularken devletin cezaevindekilere yalnızlık hissi vermeye çalıştığını söyledi. Dündar, Demirtaş'ın yazdığı kitaba atfen "Her darbeden sonra yeni bir yazar kuşağı oluşur. Erdoğan döneminin başyazarı da Demirtaş" ifadesini kullandı. Dündar, Demirtaş’ın Türkiye tarihinde ilk cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı olduğuna da dikkat çekti.
Ceyda Nurtsch / Berlin
© Deutsche Welle Türkçe
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