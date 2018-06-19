Berlin’de Demirtaş'la dayanışma etkinliği

Ekinliğe Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş’ın yanı sıra Cem Özdemir ve Can Dündar da katıldı.Almanya'nın başkenti Berlin'deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nda Salı akşamı Kasım 2016 dan beri tutuklu gözaltında tutulan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı ve partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için dayanışma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde yazdığı Seher adlı kitabından bölümler okundu. Kitabın Ekim 2018’de Almanca da yayımlanması planlanıyor.

Berlin’in en küçük devlet tiyatrosu olan Maxim Gorki’nin yöneticisi Şermin Langhoff, etkinliğin açılışında Demirtaş’tan gelen kısa bir mesajı okudu. Langhoff, Demirtaş'ın toplantı için teşekkür ettiğini ve "Faşizme karşı demokrasinin ve özgürlüklerin yanında, ezilenlerin tarafında yürüttüğümüz bu mücadelenin mutlaka kazanılacağına inanıyoruz" dediğini aktardı.

Etkinlikte gecenin düzenlenmesine katkıda bulunan Türkiye Almanya Kültür Forumu'ndan Osman Okkan ve Alman gazeteci-yazar Günther Wallraff da birer konuşma yaptı. "Seher – Bir siyasi tutuklunun hikayesi" adlı etkinliğe Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirel, Köln'de yaşayan yazar Doğan Akhanlı ve Yeşiller partisinden Berivan Aymaz katıldı.