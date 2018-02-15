HABER

Berlin'de Festival Heyecanı

15.02.2018 16:02 | Son Güncelleme

Venedik ve Cannes ile birlikte sinema festivallerinin üç büyüklerini oluşturan Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ‘Altın Ayı’ için 19 film çekişecek. 78 ülkeden 385 filmin gösterileceği festivalde 24 filmin yer aldığı yarışma bölümünde 5 film yarışma dışı gösterilecek. Festivali 500 bine yakın sinemaseverin izlemesi bekleniyor

Berlin'de Festival Heyecanı

Venedik ve Cannes ile birlikte sinema festivallerinin üç büyüklerini oluşturan Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ‘Altın Ayı’ için 19 film çekişecek. 78 ülkeden 385 filmin gösterileceği festivalde 24 filmin yer aldığı yarışma bölümünde 5 film yarışma dışı gösterilecek. Festivali 500 bine yakın sinemaseverin izlemesi bekleniyor.

Berlinale’nin açılış filmi Amerikalı yönetmen Wes Anderson'un merakla beklenen son yapıtı, animasyon filmi ‘Isle of Dog’ (Köpek Adası) olacak. ‘Isle of Dog’, ‘köpek gribi’ adlı yeni bir virüsün hızla yayıldığı hayali Japon şehri Megasaki’de geçiyor. Köpekler, kendilerini sürmek isteyen kentin valisine karşı mücadele ediyor. ‘Isle of Dog’ animasyon türündeki ilk açılış filmi olma özelliğini de taşıyor. Filmin seslendirme kadrosunda Anderson’ın aralarında Edward Norton, Bob Balaban, Jeff Goldblum, Tilda Swinton ve Bill Murray’nin de olduğu gözde oyuncuları yer alıyor.

‘Tenenbaum Ailesi’ ve ‘Suda Yaşam’ filmleriyle daha önce Altın Ayı için yarışan Anderson'ın çektiği "Büyük Budapeşte Oteli" 2014 yılında Berlinale’nin açılışını yapmış ve film Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü. Festivalin yarışmalı bölümünde merakla beklenen filmler arasında, ABD’li bağımsız sinemacı Gus Van Sant’ın, ‘Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot’ ön sıralarda yer alıyor.

Belden aşağısı felçli olduğu için hayatını tekerlekli sandalyede geçiren karikatürist John Callahan’ın hikayesini anlatan filmin kadrosunda Joaquin Phoenix, Jonah Hill ve Rooney Mara bulunuyor. Fransız sinemacı Benoit Jacquot’ın başrolünde Isabelle Huppert’in oynadığı ‘Eva’, Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska’nın yeni filmi ‘Twarz’ ve Alman sinemacı Christian Petzold’un ‘Transit’i Altın Ayı için yarışacak diğer filmler arasında yer alıyor. ‘Altın Ayı’ ve ‘Gümüş Ayı’ alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını ‘Koş Lola Koş’ (Lola rennt) ‘Bulut Atlası’ (Cloud Atlas) gibi filmlerle uluslararası üne kavuşan Tom Tykwer yapacak.

Bu yılki ‘Altın Ayı’ yarışında Türkiye’den film yok. Ancak yan programlara dört film katılıyor. Banu Sıvacı'nın ilk uzun metrajlı filmi ‘Güvercin’, ‘Generation 14plus’ bölümünde gösterilecek. Adana’da çekilen ve gecekonduda yaşayan Yusuf’un dünyayla ilişkisinden yola çıkan filmin kadrosunda Evren Erler, Demet Genç, Ruhi Sarı ve Kemal Burak Alper yer alıyor. ‘Forum’ bölümünde ise Burak Çevik'in ‘Tuzdan kaide’ adlı yapımı seyirciyle buluşacak. Başrolünü Zinnure Türe üstlendiği ‘Tuzdan Kaide’, mağarayı andıran bir odada yaşayan otuz yaşlarındaki münzevi bir kadının İstanbul’un ücra köşelerinde ikiz kardeşini arayışını anlatıyor. Festivalin ‘From Expanded’ kategorisinde ise Didem Pekün'ün ‘Araf’ adlı belgesel filmi gösterilecek. ‘Araf’, Bosna’da yaşanan katliamdan 22 yıl sonra Srebrenitsa, Saraybosna ve Mostar’a yolculuk yapan Nayia’nın yaşamını irdeliyor. Genç yönetmen Nisan Dağ ise, ‘Bir Nefes Daha’ ile Berlinale Ortak Yapım Marketi’ne seçildi. ‘Bir Nefes Daha’, İstanbul'un Sulukule mahallesinde yaşayan genç ve yetenekli bir rapçinin bonzai ile mücadelesini ve yaşadığı imkansız aşkı konu alıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

ABD'ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

ABD'ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak

Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok işlenmiş gıdaların 'kanserle ilişkisi var'

Çok işlenmiş gıdaların 'kanserle ilişkisi var'

Avustralya bakanlık personeliyle seksi yasakladı

Avustralya bakanlık personeliyle seksi yasakladı

17 Kişinin Öldüğü Saldırıda Yeni Ayrıntılar

17 Kişinin Öldüğü Saldırıda Yeni Ayrıntılar

Geleceği gören televizyon dizileri

Geleceği gören televizyon dizileri

Rusya'dan YPG açıklaması

Rusya'dan YPG açıklaması

Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.