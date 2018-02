Berlin'de Festival Heyecanı

Venedik ve Cannes ile birlikte sinema festivallerinin üç büyüklerini oluşturan Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ‘Altın Ayı’ için 19 film çekişecek. 78 ülkeden 385 filmin gösterileceği festivalde 24 filmin yer aldığı yarışma bölümünde 5 film yarışma dışı gösterilecek. Festivali 500 bine yakın sinemaseverin izlemesi bekleniyor.

Berlinale’nin açılış filmi Amerikalı yönetmen Wes Anderson'un merakla beklenen son yapıtı, animasyon filmi ‘Isle of Dog’ (Köpek Adası) olacak. ‘Isle of Dog’, ‘köpek gribi’ adlı yeni bir virüsün hızla yayıldığı hayali Japon şehri Megasaki’de geçiyor. Köpekler, kendilerini sürmek isteyen kentin valisine karşı mücadele ediyor. ‘Isle of Dog’ animasyon türündeki ilk açılış filmi olma özelliğini de taşıyor. Filmin seslendirme kadrosunda Anderson’ın aralarında Edward Norton, Bob Balaban, Jeff Goldblum, Tilda Swinton ve Bill Murray’nin de olduğu gözde oyuncuları yer alıyor.

‘Tenenbaum Ailesi’ ve ‘Suda Yaşam’ filmleriyle daha önce Altın Ayı için yarışan Anderson'ın çektiği "Büyük Budapeşte Oteli" 2014 yılında Berlinale’nin açılışını yapmış ve film Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü. Festivalin yarışmalı bölümünde merakla beklenen filmler arasında, ABD’li bağımsız sinemacı Gus Van Sant’ın, ‘Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot’ ön sıralarda yer alıyor.