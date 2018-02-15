Berlin'de Festival Heyecanı

Venedik ve Cannes ile birlikte sinema festivallerinin üç büyüklerini oluşturan Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ‘Altın Ayı’ için 19 film çekişecek. 78 ülkeden 385 filmin gösterileceği festivalde 24 filmin yer aldığı yarışma bölümünde 5 film yarışma dışı gösterilecek. Festivali 500 bine yakın sinemaseverin izlemesi bekleniyor.
Berlinale’nin açılış filmi Amerikalı yönetmen Wes Anderson'un merakla beklenen son yapıtı, animasyon filmi ‘Isle of Dog’ (Köpek Adası) olacak. ‘Isle of Dog’, ‘köpek gribi’ adlı yeni bir virüsün hızla yayıldığı hayali Japon şehri Megasaki’de geçiyor. Köpekler, kendilerini sürmek isteyen kentin valisine karşı mücadele ediyor. ‘Isle of Dog’ animasyon türündeki ilk açılış filmi olma özelliğini de taşıyor. Filmin seslendirme kadrosunda Anderson’ın aralarında Edward Norton, Bob Balaban, Jeff Goldblum, Tilda Swinton ve Bill Murray’nin de olduğu gözde oyuncuları yer alıyor.
‘Tenenbaum Ailesi’ ve ‘Suda Yaşam’ filmleriyle daha önce Altın Ayı için yarışan Anderson'ın çektiği "Büyük Budapeşte Oteli" 2014 yılında Berlinale’nin açılışını yapmış ve film Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü. Festivalin yarışmalı bölümünde merakla beklenen filmler arasında, ABD’li bağımsız sinemacı Gus Van Sant’ın, ‘Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot’ ön sıralarda yer alıyor.
Belden aşağısı felçli olduğu için hayatını tekerlekli sandalyede geçiren karikatürist John Callahan’ın hikayesini anlatan filmin kadrosunda Joaquin Phoenix, Jonah Hill ve Rooney Mara bulunuyor. Fransız sinemacı Benoit Jacquot’ın başrolünde Isabelle Huppert’in oynadığı ‘Eva’, Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska’nın yeni filmi ‘Twarz’ ve Alman sinemacı Christian Petzold’un ‘Transit’i Altın Ayı için yarışacak diğer filmler arasında yer alıyor. ‘Altın Ayı’ ve ‘Gümüş Ayı’ alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını ‘Koş Lola Koş’ (Lola rennt) ‘Bulut Atlası’ (Cloud Atlas) gibi filmlerle uluslararası üne kavuşan Tom Tykwer yapacak.
Bu yılki ‘Altın Ayı’ yarışında Türkiye’den film yok. Ancak yan programlara dört film katılıyor. Banu Sıvacı'nın ilk uzun metrajlı filmi ‘Güvercin’, ‘Generation 14plus’ bölümünde gösterilecek. Adana’da çekilen ve gecekonduda yaşayan Yusuf’un dünyayla ilişkisinden yola çıkan filmin kadrosunda Evren Erler, Demet Genç, Ruhi Sarı ve Kemal Burak Alper yer alıyor. ‘Forum’ bölümünde ise Burak Çevik'in ‘Tuzdan kaide’ adlı yapımı seyirciyle buluşacak. Başrolünü Zinnure Türe üstlendiği ‘Tuzdan Kaide’, mağarayı andıran bir odada yaşayan otuz yaşlarındaki münzevi bir kadının İstanbul’un ücra köşelerinde ikiz kardeşini arayışını anlatıyor. Festivalin ‘From Expanded’ kategorisinde ise Didem Pekün'ün ‘Araf’ adlı belgesel filmi gösterilecek. ‘Araf’, Bosna’da yaşanan katliamdan 22 yıl sonra Srebrenitsa, Saraybosna ve Mostar’a yolculuk yapan Nayia’nın yaşamını irdeliyor. Genç yönetmen Nisan Dağ ise, ‘Bir Nefes Daha’ ile Berlinale Ortak Yapım Marketi’ne seçildi. ‘Bir Nefes Daha’, İstanbul'un Sulukule mahallesinde yaşayan genç ve yetenekli bir rapçinin bonzai ile mücadelesini ve yaşadığı imkansız aşkı konu alıyor.
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