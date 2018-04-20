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Berlin'de geniş çaplı tahliye

20.04.2018 12:01 | Son Güncelleme

Başkent Berlin'in merkezinde bulunan İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için bu sabah çalışmalar başlatıldı.

Berlin'de geniş çaplı tahliye

Burada oturanlar geçici olarak tahliye edildi, ana tren garı kapatıldı.Berlin'de ana tren garının hemen yakınında ortaya çıkarılan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için bu sabah çalışmalar başlatıldı. Polisin verdiği bilgiye göre, bölgedeki binalar boşaltılırken, bazı sokaklar da trafiğe kapatıldı.

Bulunan bombanın öğleden sonra kontrollü patlatılması bekleniyor. Çalışmalar nedeniyle ana tren garı sabah saatlerinde kapatıldı, trenlerin garda beklememeleri için önlem alındı. Ayrıca, çevredeki bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, yaşlı bakım merkezleri de boşaltıldı. Güvenlik nedeniyle 800 metrelik alanı kapsayan bölge boşaltıldı.

Alman Demiryolları'ndan yapılan açıklamada ise Berlin ana tren garı çevresindeki bomba imha çalışmaları nedeniyle kısa ve uzun mesafe yolculuklarda aksamalar olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Yarım ton ağırlığında ve İkinci Dünya Savaşı sırasında uçaktan atılmış olduğu belirlenen bomba ana tren garının hemen yakınında inşaat çalışmaları sırasında bulunmuştu.

Afp,DW/ÇA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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