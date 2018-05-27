Berlin’de Karşılıklı Protestolar

Almanya’nın başkenti Berlin’de aşırı sağcı yanlılarıyla karşıtları gösteriler düzenledi.
Aşırı sağcılar, “insanlar biziz” şeklinde sloganlar atarken, aşırı sağ karşıtları ‘defolun Naziler’ şeklinde sloganlar attı.
Polis, karşıt grupları birbirinden uzak tutmak için sıkı güvenlik önlemleri aldı.
Berlin polisi, göstericilerin bariyerleri kırmaması için biber gazı kullandığını kaydetti.
Önlemler çerçevesinde aşırı sağcı AfD göstericilerinin karşıtlarına saldırmaması için bazı köprüler de trafiğe kapatıldı.
AfD destekçileri Almanya bayrakları taşırken, “Merkel gitmeli” şeklinde de sloganlar attılar.
Bu, AfD’nin en büyük muhalefet partisi olmasından sonra ki ilk gövde gösterisi.
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